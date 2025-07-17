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Eski eşler buluştu... İlk kez aynı sahnede!

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#Selçuk Yöntem#Cengiz Bozkurt#Zuhal Olcay
Eski eşler buluştu... İlk kez aynı sahnede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 08:33

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Üçlü, “Don Kişot” müzikaliyle tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, ilk kez aynı projede bir araya geliyor. Üçlü, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment’ın ortak yapımı olan “Don Quixote” adlı müzikalde birlikte rol alacak.

Eski eşler buluştu... İlk kez aynı sahnede


Okuma provalarına geçtiğimiz günlerde başlayan ekip, sahnedeki uyumlarıyla dikkat çekti. 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen yolculuğuna davet edecek. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet bilgileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Eski eşler buluştu... İlk kez aynı sahnede

ESKİ EŞLER BULUŞTU

1976-1979 yılları arasında evli kalan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile Cengiz Bozkurt, okuma provasında bir araya geldi.

 

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#Selçuk Yöntem#Cengiz Bozkurt#Zuhal Olcay

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