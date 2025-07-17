Eski eşler buluştu... İlk kez aynı sahnede!

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Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, ilk kez aynı projede bir araya geliyor. Üçlü, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment’ın ortak yapımı olan “Don Quixote” adlı müzikalde birlikte rol alacak.

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Okuma provalarına geçtiğimiz günlerde başlayan ekip, sahnedeki uyumlarıyla dikkat çekti. 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla dikkat çeken yapım, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen yolculuğuna davet edecek. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet bilgileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ESKİ EŞLER BULUŞTU

1976-1979 yılları arasında evli kalan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile Cengiz Bozkurt, okuma provasında bir araya geldi.