Eski eşiyle mahkemelik olmuştu... 'Aslan gibi soyadım var'

Haberin Devamı

Paköz, bir dönem eski eşi Sümer Ezgü’nün soyadını kullandığı için sanatçı ile mahkemelik olmuştu. Paköz, konu ile ilgili şunları söyledi: “Soyadımı değiştireli çok oldu. Bir süre ekranda yoktum, o zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler. Ondan, 36 yaşında kızım var. Dünyanın en iyi babasıdır. O ve ben, yeni hayat kurduk. Çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi. Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Köfte kelimesi aramızdaki espri

İlayda Alişan önceki gün alışverişe geldiği Nişantaşı’nda görüntülendi. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününe katılan Alişan, “Güzel ve keyifli geceydi. Çok mutlu olsunlar. Onların mutlu gününe şahit olmak bizim için güzel ve gurur verici” dedi.

Sevgilisi Oğulcan Engin’in doğum gününü Instagram’dan ‘İyi ki doğdun Köfte’ notuyla kutlayan Alişan, “Köfte bizim aramızdaki esprili bir kelime. Bazen birbirimize öyle hitap ediyoruz. Ben başlattım” şeklinde konuştu. (Sayit DURMAZ)

Rıza'nın 'sarı kız'ı

Rıza Kocaoğlu, yeni arabası ile Cihangir’deydi. Oyuncu, “Arabamın adı sarı kız” dedi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Rıza Kocaoğlu önceki gün Cihangir’de yeni arabasıyla poz verdi. Oyuncu, arabasına “sarı kız” ismini taktığını söyledi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Kocaoğlu, yaz tatilini bitirip semtine döndüğünü açıkladı: “Şimdi iş zamanı, setleri özledim.” (Sayit DURMAZ)

Panik anları

Haberin Devamı

Dilan Polat’ın kızı Nilda Polat önceki akşam geç saatlerde Bebek Waffle’dan çıkarken görüntülendi.

Yanındaki kız arkadaşlarıyla teyzesi Sıla Doğu’nun aracıyla waffle yemeye gelen Nilda, gazetecileri görünce hızlıca arabaya bindi. Arkadaşlar panik yaşayınca arkalarında duran dubaları devirdi. (Sayit DURMAZ)

Edis’le düet yaptı

Mabel Matiz, altı gün sürecek Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri’nin ilkini önceki akşam gerçekleştirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Matiz, şarkılarıyla unutulmaz bir anlar yaşattı.

Şarkıcı, “Benim için Harbiye konserlerinin çok farklı bir yeri var. Şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirdiğiniz için çok mutluyum” dedi. Mabel Matiz konserinin ikinci bölümünde ise Edis’i sahneye davet etti. İkili, “Numaracı” ve “Vay” şarkılarında birlikte düet yaptı. Matiz, davetini kabul ettiği için teşekkür ettiği Edis’e “Birlikte sahnede olduğumuz için çok mutluyum. İlk kez birlikte şarkı söylüyoruz” dedi. Edis de “Ben de sizin gibi bir Mabel Matiz hayranıyım, kendisini ve şarkılarını çok seviyorum” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Dayı 2 geliyor

2021 yılında vizyona giren “Dayı: Bir Adamın Hikâyesi” filminin devamı geliyor.

Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar haberi sosyal medya hesabında duyurdu. Ufuk Bayraktar’ın aynı zamanda Ece Bayraktar’la birlikte senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”, Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat’ın yapımcılığında çekilecek.

Türkü düeti

Buray’ın babası halk müziği ozanı Turgay Salim ile duayen sanatçı Musa Eroğlu, “Şehrim Türkülenmeli” adlı türkü pro-jesinde buluştu. Salim, eserin bestesine de imza attı.

Sözleri Bülent Fevzioğlu’na ait türkünün aranjörlüğünü ise Coşkun Karademir yaptı. Turgay Salim, bu çalışmanın ardından yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturacak.