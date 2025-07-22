Eski eşini yatıya çağırdı, kocası öfkeden deliye döndü!

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Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde birçok büyük başarı kazanan güzel yıldız artık kendini mesleğinden çekti ve kurduğu güzellik ve yaşam tarzı markasıyla iş kadınlığına adım attı.

Goop adını verdiği markasıyla kendine sinema dünyası dışında da adeta bir imparatorluk kuran Gwyneth Paltrow bir yandan da renkli özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Amy Odell'in kaleme aldığı Gwyneth: A Biography adlı kitapla geçmiş aşkları masaya yatırılan Gwyneth Paltrow hakkında daha önce duyulmamış birçok iddia ortaya atıldı.

Kariyerinin başlarında Brad Pitt’le büyük bir aşk yaşayan ve nişanlandıktan sonra ayrılan Gwyneth Paltrow Ben Affleck’le de aşk yaşamış, bu çok konuşulan ilişkilerinin ardından Coldplay grubunun solisti Chris Martin’le evlenmişti.

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21 yaşında Apple adında bir kızları ve 19 yaşında Moses adında bir de oğulları olan çift 13 yıllık evliliğin ardından 2016’da yollarını ayırmıştı.

Gwyneth Paltrow daha sonra ünlü yapımcı Brad Falchuk'la evlendi. 2018’den beri mutlu mesut yaşayan çiftin arasındaki gerilim de yeni ortaya çıktı.

Ve hayatına giren bütün eski erkek arkadaşlarıyla hâlâ çok iyi dost olmakla övünen Gwyneth Paltrow’un kocası Brad Falchuk'la yaşadığı sorunun temelinde de eski eşi Chris Martin’in olduğu ortaya çıktı.

Gwyneth Paltrow’dan ayrıldıktan sonra ünlü oyuncu Dakota Johnson’la büyük bir aşk yaşayan ve nişanlanan Chris Martin kısa süre önce terk edildi ve ilişkisi bitti.

Eski eşiyle hâlâ iyi dost olan ve sık sık görüşen Gwyneth Paltrow da hemen onu teselli edebilmek için devreye girdi.

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Gwyneth Paltrow ayrılık acısı yaşayan eski kocasını Los Angeles'taki evine çağırdı ve bir süre o ve kocası Brad Falchuk'la kalarak kafasını dağıtmasını teklif etti.

Bu tuhaf istek ise bugüne kadar eski aşıklarıyla yakın ilişkiler kurmasına ses çıkarmadığı Paltrow’un eşi Brad Falchuk'a fazla geldi ve ünlü çift bu yüzden büyük tartışmalar yaşadı.

Üstelik Chris Martin ve Dakota Johnson’ın ayrılık sebeplerinden birinin de Gwyneth Paltrow’un bu ilişkiye sürekli müdahil olması diye konuşuluyordu.

Gwyneth Paltrow eski eşinin nişanlısı Dakota Johnson’la da yakın dost olmuş, ikili birlikte fotoğraflar paylaşmıştı.

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Yakın çevresi Chris Martin için "Ayrılık onun için çok zor oldu ve hâlâ bununla başa çıkmaya çalışıyor” diyor.

Ünlü şarkıcının Malibu’da kendi evi var ancak söylenenlere göre Martin orada Dakota Johnson olmadan kendini çok yalnız hissedip üzülüyormuş…

Bunu fark eden Gwyneth Paltrow eski kocasına “Gel yaz boyunca bizimle kal, yerimiz bol, çocuklar da burada” demiş ve yoga ve meditasyon yapmayı önermiş. Paltrow’un kocası Brad Falchuk da en sonunda bu kadar alicenaplığa isyan etmiş…