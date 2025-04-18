Eski eşini evden kovdu! 'Defol git, bir daha bizi arama'

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Dizinin yeni bölümünde;

AZEM'DEN TÜRKÜ

Oğlu Alişan’ın velayetini almak için avukatla konuşan Dilber, evlenirse her şeyin daha kolay olacağını öğrendi. Bu durumu Azem’e anlatan Dilber ondan bir adım bekledi. Azem ise bu konuda susmayı tercih etti.

Doktor Yeşim, Azem’i arayıp kan tahlili sonucunu açıkladı. Uyumsuz olduğunu öğrenen Azem büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Arkadaşı Kasım’ın yanına gidip dertleşen Azem, ‘Memlekete Bayram Gelmiş Benim Neyime’ şarkısını seslendirdi.

'HESABINI HEPİNİZDEN SORACAĞIM' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Alişan’ı almak için Zahir’in evine giden Dilber, Şahin’in öldüğünü öğrendi. Zahir, kardeşinin ölümünden Dilber’i sorumlu tuttu; ‘Sen, hepiniz bundan sonra benim kanlımsınız. Şahin’in hesabını hepinizden soracağım. O etrafınızdakilere söyle, ‘artık Azrail peşinizde’ Ben de ölmüşüm bundan sonra.”

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BANA SİLAH KULLANMAYI ÖĞRET

Doktor Elif, otoparka gidip Özgür ile görüştü. Çiçekler için teşekkür eden Elif, eski sevgilisine karşı yeniden bir şeyler hissetmeye başladı.

Özgür, Elif’e babası Reyyaz ve Semiramis’in birlikte çekildiği fotoğrafı gösterdi.

Reyyaz’la vakit geçiren Semiramis, ondan silah kullanmayı öğretmesini istedi ve ekledi; ‘Bir erkekte en önemli şey nedir biliyor musun? En önemli şey güç! Çoluk çocukla fazla vakit kaybettim.’

Kardeş acısı yaşayan Zahir, Reyyaz’ın yanına gitti. Kardeşinin öldüğünü söyledi, ‘Araba çarptı. Netice de araba çarptı ama Kuyucaklılar yüzünden oldu. Ona işkence ettiler, kafası yerinde değildi. Yoksa neden atsın kendini? Müsaadenizi istiyorum, benim onlardan kelle almam lazım yoksa yaşayamam.’

Reyyaz ise ilk başta buna karşı çıktı ama Zahir ısrarcı oldu. ‘Beni azat edin patron’

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ESKİ AŞIKLAR KAVUŞTU

Elif ve Özgür yemekte bir araya geldi. Eski günleri anan ikili gecenin sonunda yeniden sevgili olmaya karar verdi.

Pavyon çıkışı fazla alkol alan Dilber, soluğu Azem’in yanında aldı. İsyanını dile getiren Dilber, Azem’e dert yandı; ‘Çocuğumu da alırlar benden, sonra sana gelirim sen de ‘yarınım belli değil, dersin’ sonra kalkarım sefil odama sefil hayatıma giderim.’

SİBEL'DEN İTİRAF - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Talip’in tehditlerine boyun eğen Sibel sonunda arkadaşı Piraye’ye karşı açık olmaya karar verdi; ‘Bir süre önce Talip beni odasına çağırdı ve beni işten çıkarmakla tehdit etti. Ona yardım etmezsem işimden olacakmışım! Ben de yeni ev taksiti falan derken… Senin ve Azem hoca hakkında bilgi vermemi istedi. Piraye ben bir süre bunu yapmaya çalıştım. Şu an çok zor konuşuyorum. Onları konuşurken duyduğumda ben artık kendimden iğrendim. Talip ile Koray’ı konuşurken duydum. Koray’ı getirmek Talip’in fikriymiş, ‘gelsin kızına sahip çıksın’ bunun karşılığında da Koray’ın yüklü miktardaki kumar borcunu ödemek için anlaşmışlar. Ben senden özür ve af dilemek için geldim.’

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NEHİR EŞİNİ TERK ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arcan’ı telefonda bir kadınla konuşurken duyan Nehir, onu terk etti; ‘Telefonda kiminle konuştuğunu duydum, akşam eşyalarını al ve git’

DİLBER KARARINDAN VAZGEÇTİ

Dilber, Yıldız’la dükkân açma fikriyle ilgili konuştu; ‘Benim yapabileceğim bir şey değil, ama sen kendine fırsat buldun. Tayfun zengin, yakışıklı seni seviyor daha ne! Benim dediğim Yıldız ‘D ile Y’ olmayacak sadece ‘Y’ ya da ne bileyim Tayfun’la ikiniz ‘T ile Y’ olsun’

Yıldız ise arkadaşının teklifine, ‘Eğer o işte sen yoksan, ben hiç yokum. Bunu da böyle bil.’ sözleriyle karşılık verdi.

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AZEM YAPIMCIYI TERSLEDİ

Azem, Nergis ve Demir, yapımcıyla görüşmek için bir araya geldi. Yapımcı Vedat, senaryo ile ilgili değişiklik yapma teklifinde bulundu Azem ise söylediklerini dinledikten sonra bu işten vazgeçmek istedi.

PİRAYE ESKİ EŞİNİ KOVDU

Piraye, Koray ile karşılaştı. Sibel’in anlattıklarından sonra çılgına dönen Piraye eski eşini evden kovdu; ‘Kumar borcunu ödedin demek kendi öz kızını görmek için Talip Salacak’tan para aldın demek. İnanılmaz gerçekten! Bir insan nasıl bu kadar aşağılık olabilir? İnsanlar çocukları için kendilerini feda ederken! Defol git, bir daha da sakın bizi arama! Defol git dedim sana git!’

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AZEM VE FERDA O GÜNÜ HATIRLADI

Oğlu Ferda ile buluşan Azem, onunla sohbet etti. Ferda, Azem’e ‘Bu şiirleri cezaevinde mi yazdınız’ diye sordu. Azem de cezaevinde yazdığını söyledi ama sebebini açıklamadı.

Hayatını anlatan Ferda, ‘Babamın kim olduğunu bilmiyorum. Annemi de hiç görmüyorum, umursamıyorum yıllardır. Babamı aslında bir kez görmüştüm, küçüktüm o da rezil bir olaydı kavga çıktı. Yani doğru düzgün görmedim adamı. Çok kötü bir gündü, sebebini anlamadığım bir şekilde annem bir kadınla kavga ediyordu, ben de şey yaptın bir karışıklık oldu. Neyse ki kadına da bir şey olmadı zaten’ sözleriyle yaşadıklarını paylaştı.

Evli ve bir kızı olduğunu da söyleyen Ferda, ‘Kızımın adı Mısra’ dedi. Azem ise duygusal anlar yaşadı. Oğlunu kabullenen Azem, Ferda’nın sizin kaç çocuğunuz var sorusuna ‘Üç çocuk var. Bir kız iki erkek’ cevabını verdi.