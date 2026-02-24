O gece herkes eski elbisesine gözlerini dikti ama o gece incecik bedeninde büyük bir ağırlık taşımış!

Haberin Devamı

En az Oscar kadar saygın kabul edilen BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu çünkü. Sinema dünyasının yıldızları birer birer kırmızı halıdan geçti ve törenin yapılacağı salona girdi.

Bu törende sinema yıldızlarını bile geride bırakan biri vardı ama ABD'deki Oscar ödüllerinden farklı olarak: Gecenin ev sahipliğini kocası Galler Prensi William ile birlikte üstlenen Galler Prensesi Kate Middleton.

2023 yılından beri ilk kez törene katılan Kate Middleton bu kez giyinip kuşanıp kocasının yanında yerini aldı.

Aslına bakılırsa Galler Prensesi'ni merakla bekleyenler kırmızı halıda biraz hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Kate, her ne kadar kocası William'ın ceketiyle uyumlu giyinse de üzerindeki elbise yeni değildi.

Haberin Devamı

Kate aynı elbiseyi 2019 yılında da giymişti. O etkinlikteki görünümden tek farkı saç modeli oldu. Tabii bir de takıları.

Gözden Kaçmasın O eldivenlerle kendini mahvetti! Haberi görüntüle

Sık sık eskilerini giyen Kate, ilk bakışta yine aynı adımı atmıştı. Ama büyük bir fark vardı: Kate, incecik bedeninde aslında milyonluk bir ağırlık taşıyordu.

Yani İngiliz kraliyet ailesinin en değerli mücevherlerini!

Kate Gucci imzalı kıyafetini bu kez Oscar De La Renta marka topuklu ayakkabılarıyla tamamlamıştı. Bir başka deyişle ünlü modacılardan vazgeçmemişti.

Ama Prenses'in asıl gösterişi kulağındaki sallantılı küpeler ile bileğindeki pırlanta bileklik oldu.

Kate'in kulağında sallanıp duran Greville imzalı o pırlanta küpelerin değeri 1.6 milyon sterlin. Bileğini süsleyen o pırlanta bileklik ise Kraliçe Mary'ye aitti bir zamanlar. Onun değeri ise 250 bin sterlin.

Bir mücevher uzmanı olan Nilesh Rakholia, "Galler Prensesi Catherine, nesilden nesile aktarılan mücevherlerin dilini herkesten daha iyi anlıyor" diye değerlendirdi durumu.

Haberin Devamı

Onun yorumuna göre ilk anda üzerindeki eski elbise dikkat çekse de Kate aslında bu değerli takılarıyla İngiliz kraliyet ailesinin geçmiş kuşaktaki kadınlarına da bir saygı duruşunda bulundu.

Gözden Kaçmasın Kraliçe'nin korkusundan etekler uzadıkça uzadı Haberi görüntüle

Kate Middleton, BAFTA töreninde eski kıyafetini giydi ama takılarını konuşturdu. Bir başka deyişle eski elbisesi içindeki Kate, İngiliz kraliyet ailesinin en değerli takılarından ikisinin ağırlığını incecik bedeninde taşıdı.

Kate, aynı elbiseyi 2019 yılındaki bir etkinlikte giymişti. O gün daha sade takılar kullandı.