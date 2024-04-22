Eski dostlar karşı karşıya! 'Ben kimseyi öldürmedim'

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 90'ıncı bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

Eren’e yardımcı olan Merdan dede onu teselli etti. Eren’den şüphelenen Ceylin, hastanede bekleyen Parla’yı arayıp Eren’i sordu. Parla da Eren hastanedeymiş gibi davranıp yalan söyledi.



Olay yerini temizleyen Eren geride ipucu bırakmamaya çalışsa da anahtarını düşürdü.

Eren’den şüphelenen Ilgaz, hastane kameralarını izledi.

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HEPSİNİN NEFESİ KESİLDİ

Hastaneye gelen Eren, kızı Tuğçe’nin odasına girdi. Kızıyla konuşan Eren, ‘Bitti. Hepsinin nefesi kesildi’ dedi. İkili gözyaşlarına boğuldu.

Baba-kızın o anları ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

İCLAL'DEN TUĞÇE'YE DESTEK

Tuğçe’yi ziyaret eden İclal Savcı, onunla sohbet etti. “Ben neden savcı oldum biliyor musun? Gödüğüm bir zülümle, bana yaşatılan acıyla başka nasıl başa çıkacağımı bilemedim. Ben de kendimi başkalarını kurtarmaya adadım. Dokunabildiğim, adaletin yoluyla iyileşmesine yardımcı olabildiğim her insanla, her kadınla benim yaram biraz daha iyileşti.”

Tuğçe de “Ben işimi yapıyordum, yine olsa yine aynısını yapardım. Asla vazgeçmeye niyetim yok, aksine sokaktaki pisliklerle daha güçlü mücadele etmenin yollarını bulacağım.” karşılığını verdi.

SALDIRGANLARIN CESETLERİ BULUNDU

Bir ihbar üzerine TIR parkında üç kişinin öldüğü bilgisi polis ekiplerine geçildi. Görev nöbetçi Savcı Efe’ye verildi.

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Olay yerine giden Fırat, incelemelerde bulundu. TIR parkında öldürülenlerin Tuğçe’ye saldıranlar kişiler olduğu tespit edildi.

Osman ve Aylin’i boşanmaya kızları Parla götürdü. Kaya Ailesi cezaevinde Çınar’ı ziyaret etti.

Osman ve Aylin anlaşmalı olarak boşandı. Parla anne ve babasına uyarılarda bulundu.

Ayrılığın ardından hemen Zümrüt’ü arayan Osman boşandığını söyledi.

YEKTA, İCLAL'İN BABASININ KATİLİNİ BULDU

Rafet’ten edindiği bilgiler sonrası İclal’i ziyaret eden Yekta, İclal’e babasının katilinin dosyasını verdi. İclal’e birlikte çalışmayı teklif eden Yekta, ‘siz kabul edin içerideki adamınız olayım’ sözleriyle hatasını telafi etmek istediğini söyledi.

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ANAHTARLA EFE'DE!

Olay yerine giden ekip incelemelerde bulundu. Efe Savcı, Eren’in düşürdüğü anahtarı yerde bulup gizlice aldı.

Ilgaz olay yerinde bir kişinin daha olduğundan şüphelendi. Hastaneye doğru yola çıkan Ilgaz, Tuğçe’ye saldıranların öldüğünü Eren’e söyledi.

KOCAM ÖLMEDİ

Osman’ı kullanmak için plan yapan Zümrüt, darp edilmiş şekilde yanına geldi. ‘Kocam ölmedi’ diyen Zümrüt, ‘Kocam yatalak, anlamış konuştuğumuzu. Görüştüğümüzü anlayınca adamı var ona dövdürttü’ dedi. Osman’ı kandıran Zümrüt ‘Öldür onu’ sözleriyle yardım istedi.

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ILGAZ, TUĞÇE'NİN YANINDA

Ilgaz, Tuğçe ve Eren’le odada baş başa kaldı. Olay günü neler yaşadığını anlatmasını istedi. Eren ise odadan çıktı.

‘Doktorun karısının kız kardeşiyle buluşmak için gittim. Kapıyı çaldım evde yoktu. Tam o sırada aşağıdan gelen sesleri duydum. Kadın bağırıyordu ‘Hayır’ diyordu. Silahımı çıkardım hava bir el ateş ettim korktular kadını dışarı çıkardım.’

EREN'DEN TEPKİ

Eren’e cesetlerden bahseden Ilgaz, ‘Dördünü de ölü olarak ele geçirdik, sen hep burada mıydın kardeşim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?’ diye sordu. Eren ise tepki gösterdi.

Ilgaz, Tuğçe ile görüştüğünü ve her şeyi hatırladığını söyledi. Fırat Komiser son gelişmeleri Savcılara tek tek anlattı: ‘Rıdvan, Ferdi’yi arabaya aldı ormana götürdü sonra da öldürüp yaktı’

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Eren hakkında şüpheleri iyice artan Ilgaz, Ceylin’e bir şey bilip bilmediğini sordu. Ceylin de ‘bu kez hiçbir bilgim yok’ yanıtını verdi.

EREN'İ ELE VEREN GÖRÜNTÜ

Hastane görüntülerini tekrar izleyen Ilgaz, Eren’in cinayetlerin işlendiği anda orada olmadığını ayakkabı detayından anladı. Komiser Fırat’ın yanına giden Ilgaz, ‘Neden yalan söylüyorsun’ diye sordu. Fırat da ısrarla Eren’in orada olduğunu söyledi.

Ilgaz’ı odaya çeken Ceylin, eşine ‘Neden deşiyorsun, senin arkadaşın Eren o’ sözleriyle tepki gösterdi.

Osman’ın kafasını karıştıran Zümrüt, villanın ve hesaptaki paranın fotoğrafını attı. Tuzağa çekmek için her yolu deneyen Zümrüt beklemeye geçti.

BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM

Ceylin ve Yekta, Eren’in avukatlığını üstlendi. İfadeye çağrılan Eren sorgu odasına geçti. İçeri giren İclal ve Ilgaz, ‘Bu dört kişinin ölümüne neden olan başka birinden söz ediyoruz’ dedi. Eren ise suçlamaları reddetti. ‘Ben kimseyi öldürmedim Sayın Savcım’

Ilgaz ve İclal cinayetlere dair hiçbir delil bulamadı. Saldırganların ailelerinin ifadelerini alan Ilgaz ile İclal büyük şaşkınlık yaşadı. İkili duyduklarından sonra saldırganların ailelerinin de ceza almaları gerektiği konusunda hem fikir oldu. Başsavcıdan onay alan ikili iddianame hazırlamak için kolları sıvadı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ofise giden Ceylin masasının üstünde bir flaş bellek buldu. Tuğçe’ye yapılanların görüntüsünün yer aldığı flaşı İclal ve Ilgaz’a veren Ceylin dosyanın kapanması gerektiğini söyledi.

EFE'DEN EVLİLİK TEKLİFİ

Tuğçe’yi hastanenin bahçesine çıkaran Efe Savcı evlilik teklifinde bulundu. ‘Hastaneden çıkmadan böyle biraz acele gibi oldu. Erken dersen anlarım, unuturuz’

Tuğçe evlilik teklifine ‘Evet’ yanıtını verdi.

YEKTA VE İCLAL'DEN GİZLİ ANLAŞMA

İclal Savcı, Yekta’nın teklifini kabul etti; ’Şayet yakalanırsan, işler ters giderse ben hiçbir şey bilmiyorum’

OSMAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Zümrüt ile buluşan Osman, ‘Öldüreceğim kocanı’ sözleriyle teklifi kabul etti.

DOSYA KAPANDI

Hastaneye giden Ilgaz, Eren ile buluştu. ‘Olaya başka birinin karıştığına dair bir iz bulamadık. Birbirine düşen dört saldırgan birbirlerini öldürmüşler. Etraflarıyla da ilgi araştırma yaptık iddianamemizi de ona göre hazırlayacağız.’

ILGAZ'I KİM KAÇIRDI

Hastane çıkışı bir vukuata tanık olan Ilgaz, olaya karışanları ifadeye çağırdı. Olayın üzerinden beş gün sonra kızını okuldan almaya giden Ilgaz kaçırıldı. Ilgaz’ın bir otomobilin bagajında olduğu görüntülere yer verildi.