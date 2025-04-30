Eski dostlar İnci Taneleri'nde buluştu... 'Yılmaz, 'Kasım' karakterini benim için yazmış'

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"YILMAZ'LA ÇOK YAKINIZ"

Yılmaz Erdoğan'la dostluklarının çok eskiye dayandığına dikkat çeken Güven Kıraç, "Yılmaz'la çok eski tanışıklığımız, dostluğumuz var. Birbirimizin evine gider geliriz, o kadar yakınız. Fakat hiç aynı projede yer alamamıştık" deyip ekledi:

"İnci Taneleri'ni kurgularken, Azem'in en yakın arkadaşlarından eczacı Kasım için beni hayal etmiş. O hayal sayesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk."

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı İnci Taneleri'nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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HER PERŞEMBE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.