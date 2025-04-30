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Eski dostlar İnci Taneleri'nde buluştu... 'Yılmaz, 'Kasım' karakterini benim için yazmış'

Güncelleme Tarihi:

#Güven Kıraç#İnci Taneleri#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:34

Kanal D'nin, Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Azem Yücedağ'ın en yakın arkadaşı eczacı Kasım karakterine hayat veren Güven Kıraç, diziyle ilgili ilk kez konuştu. Konuk olduğu programda samimi açıklamalar yapan usta oyuncu, yakın arkadaşı Yılmaz Erdoğan'la ilk projeleri olan İnci Taneleri'nde Kasım rolünün kendisi için yazıldığını itiraf etti.

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"YILMAZ'LA ÇOK YAKINIZ"

Yılmaz Erdoğan'la dostluklarının çok eskiye dayandığına dikkat çeken Güven Kıraç, "Yılmaz'la çok eski tanışıklığımız, dostluğumuz var. Birbirimizin evine gider geliriz, o kadar yakınız. Fakat hiç aynı projede yer alamamıştık" deyip ekledi:

"İnci Taneleri'ni kurgularken, Azem'in en yakın arkadaşlarından eczacı Kasım için beni hayal etmiş. O hayal sayesinde birlikte çalışma fırsatı bulduk."

Eski dostlar İnci Tanelerinde buluştu... Yılmaz, Kasım karakterini benim için yazmış

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı İnci Taneleri'nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Eski dostlar İnci Tanelerinde buluştu... Yılmaz, Kasım karakterini benim için yazmış

HER PERŞEMBE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.

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#Güven Kıraç#İnci Taneleri#Kanal D

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