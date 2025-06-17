Eski çocuk yıldızın mutlu günü: Büyük oğlunu evlendirdi

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Bir de gösteri dünyasının bazı ünlüleri evlatlarının mürüvvetini görüyor... İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi...

Bir zamanlar çocuk yıldız olarak ünlenen hatta sinema tarihine bile geçen oyuncu. olaylı bir şekilde boşandığı eski kocasından dünyaya gelen oğlunu evlendirdi.

MUTLULUKTAN YERİNDE DURAMADI

Bu anlattığımız eski çift, genç yaşta Oscar ödülü kazanarak sinema tarihine geçen Tatum O'Neal ile bir zamanlar tenis kortlarının yıldızı olan John McEnroe.

1986 yılında evlenen 1992'de yollarını ayıran Tatum O'Neal ile John McEnroe, o arada şu anda 39 yaşında olan en büyük çocukları Kevin ile 37 yaşındaki Sean ve ile 34 yaşındaki kızları Emily'yi kucaklarına aldı.

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İşte eski çiftin büyük oğlu Kevin McEnroe, geçtiğimiz hafta sonu Fern Cozine ile hayatını birleştirdi... 2023'te nişanlanan çiftin düğünü Napa Vadisi'nde yapıldı.

GELİNİN DUVAĞI İLGİ ÇEKTİ

Damat Kevin McEnroe, evlilik töreni içen beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolondan oluşan bir takım elbise giydi..

Gelin Fern ise ilginç duvağıyla dikkat çeken fildişi rengi bir gelinlik tercih etti.

Kevin McEnroe ile Fern Cozine, 2023 yılında nişanlanmıştı... Cozine bu mutlu gelişmesi sosyal medya sayfasından yaptığı bir duyuruyla herkese ilan etmişti.

Genç çift, zaman zaman konukların uzağında romantik anlar yaşadı.





Bir dönemin ünlü tenis yıldızı John McEnroe, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Hayatlarını resmen birleştiren mutlu çift, 2023 yılında nişanlanmıştı.

EVLİLİKLERİ OLAYLI BİR ŞEKİLDE BİTMİŞTİ

Damadın annesi Tatum O'Neal ile babası John McEnroe, çok olaylı bir şekilde boşanmıştı... Kavgalı boşanma, 1992'den 1998'e kadar sürdü. Sonunda çocukların velayeti John McEnroe'da kaldı.

Fakat görünüşe göre arada geçen yıllar içinde eski çiftin birbirine olan kızgınlığı da geçip gitti. Tatum O'Neal, bu konuda düğün öncesi verdiği bir röportajda artık eski kocasına karşı hiçbir kızgınlığı kalmadığını söyledi.

John McEnroe ise oğullarının düğün töreninde konuşma yapma görevini eski eşi Tatum'a verdiğini anlattı.

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John McEnroe, bu olaylı evliliği bittikten sonra Patsy Smyth ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten iki tane kızları oldu.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZIYDI... BABASIYLA YILDIZI HİÇ BARIŞMADI

Tatum O'Neal, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Love Story (Aşk Hikayesi) filmiyle hafızalara kazınan Ryan O'Neal'ın kızı.

Tatum, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği 1973 tarihli Paper Moon adlı filmle 10 yaşındayken yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. Bu sayede de en küçük Oscar galibi olarak tarihe geçti.

Ryan O'Neal 2023 yılında hayata veda etti. İşte bu acı olayın ardından Tatum, bambaşka ve kötü bir sürprizle karşılaştı. Babası onu mirasından mahrum bırakmıştı.

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Buna neden olarak da Tatum'un yazdığı kitapta babasına yönelik olarak yazdığı "Benim Oscar kazanmamı kıskandı. Zaten kendisi bize şiddet uyguluyordu" iddiası gösterildi.

Tatum ile Ryan O'Neal'ın arası çok da düzelmeden ünlü oyuncu hayata veda etti.

TatuM O'Neal, 1973 tarihli Paper Moon ile 10 yaşındayken Oscar kazandı... Bu sayede de bu ödüle değer görülen en genç yıldız olarak tarihe geçti.