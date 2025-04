Eski çocuk yıldız ölümüyle yasa boğdu.. . Daha 24 yaşındaydı... Göreceği güzel günler vardı!

Haberin Devamı

Bir dönem çocuk yıldız olarak rol aldığı Mammoth ve An Invesible Sign adlı yapımlarla tanınan Sophie Nyweide hayata veda etti. Ölüm haberi ailesi tarafından duyurulan küçük oyuncu henüz 24 yaşındaydı.

Ailesinin duyurusuna göre Nyweide, 14 Nisan günü son nefesini verdi. Genç kızın ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Sophie'nin, kendisi de bir oyuncu olan annesi Shelly Gibson, kızının ölümüyle ilgili bir polis soruşturmasının yürütüldüğünü de belirtti.

Sophie'nin ölümünün ardından ailesi tarafından yapılan duyuruda, eski çocuk yıldızın nazik ve güven veren bir kişiliği olduğu belirtildi.

Bu durumun da onu sık sık başkaları tarafından suiistimal edilmeye açık hale getirdiği eklendi.

Sophie'nin sadece oyunculukla değil sanatın diğer dallarıyla da ilgilendiği bilgisi yer aldı açıklamada. Genç kızın durmadan yazı yazdığı, resim ve heykel yaptığı belirtildi.

Her ne kadar ayrıntısı açıklanmasa da Sophie'nin genç yaşında bazı travmalarla karşılaştığı ve bunların etkisinden kurtulmak için kendi kendine çaba harcadığı belirtildi.

Ailesi Sophie Nyweide'in cenaze töreni için çiçek gönderilmemesini bunun yerine aile içi taciz, tecavüz ve aile içi şiddet mağdurlarına destek olan RAINN adlı kuruma bağış yapılmasını rica etti.

Sophie Nyweide, ilk olarak 2006 yılında Bella adlı filmde oyunculuğa başladı. Sonra Law and Order, Margot At The Wedding, New York City Serenade adlı yapımlarda rol aldı.

Jessica Alba ile birlikte kamera karşısına geçtiği Sign adlı filmdeki performansıyla dikkat çeken Sophie, eleştirmenler tarafından geleceğin yıldızı olarak ilan edilmişti.

