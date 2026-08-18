Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum!

Güncelleme Tarihi:
İşte daha küçücük yaşında oyuncu olmaya karar veren, 9 yaşından itibaren de adım adım hayallerini gerçekleştiren Jenna Ortega da bunlardan biri.
Şu anda 23 yaşında olan Ortega, son dönemde Wednesday adlı dizideki rolüyle gündemde. Genç yıldızın bunca konuşulmasının tek nedeni de bu değil ama...
Bu durum da hayranları arasında büyük endişe yarattı. Şimdi Jenna Ortega'nın hayranları, bulabildikleri her ortamda genç yıldızın sağlığının yerinde olup olmadığını soruyor.
HATALAR ZİNCİRİ DAHA ÇOCUKKEN BAŞLADI
Diğer yandan Ortega'nın Esquire dergisine verdiği röportajda anlattıklarına bakılırsa, daha bir çocukken mesleği uğruna yaptığı hataların bir bedeli bu.
Jenna Ortega dergiye verdiği röportajda küçücük bir çocukken sette bütün bir gün boyunca hiçbir şey yemeden hatta bir yudum su bile içmeden çalıştığını anlattı.
Ortega, aradan geçen bunca yılın ardından aslında o dönemde ne kadar büyük bir hata yaptığını, sağlığını nasıl ihmal ettiğinin farkına vardığını da sözlerine ekledi.
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ÖNEMLİ YAPIMLARDA ROL ALDI
Rob dizisinin ardından Iron Man 2 ve Insidious: Chapter 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Son olarak da bir dijital platformda yayınlanan Wednesday adlı diziyle kariyerini sağlamlaştırdı.
Fakat bu hayalinin peşinde koşarken sağlığını da sağlıklı ve düzenli beslenmeyi de unuttu. Öyle ki bugün aşırı zayıflığıyla hayranlarını endişelendirecek hale bile geldi.