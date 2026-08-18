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Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum!

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#Jenna Ortega#Wednesday#Eski Çocuk Yıldız
Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 08:37

Şöhrete ulaşmanın, özellikle de bunu küçücük yaşta yapmanın zorlukları saymakla bitmez. Belki o dönemde heyecana kapıldığı için ya da setteki yetişkinlerin gözüne girmek için yaptıkları, sonradan insanın karşısına bir sorun olarak bile çıkabilir. En azından pişmanlığa dönüşür.

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İşte daha küçücük yaşında oyuncu olmaya karar veren, 9 yaşından itibaren de adım adım hayallerini gerçekleştiren Jenna Ortega da bunlardan biri.

Şu anda 23 yaşında olan Ortega, son dönemde Wednesday adlı dizideki rolüyle gündemde. Genç yıldızın bunca konuşulmasının tek nedeni de bu değil ama...

Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum

BİR DERİ BİR KEMİK GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATTI
Onun özellikle son günlerde sosyal medyada gündeme dönüşmesinin nedeni kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalması.

Bu durum da hayranları arasında büyük endişe yarattı. Şimdi Jenna Ortega'nın hayranları, bulabildikleri her ortamda genç yıldızın sağlığının yerinde olup olmadığını soruyor.

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Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum

HATALAR ZİNCİRİ DAHA ÇOCUKKEN BAŞLADI
Diğer yandan Ortega'nın Esquire dergisine verdiği röportajda anlattıklarına bakılırsa, daha bir çocukken mesleği uğruna yaptığı hataların bir bedeli bu.

Jenna Ortega dergiye verdiği röportajda küçücük bir çocukken sette bütün bir gün boyunca hiçbir şey yemeden hatta bir yudum su bile içmeden çalıştığını anlattı.

Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum
Ortega "Çocukken bir sette çalışabildiğim için o kadar minnettar ve heyecanlıydım ki bu yüzden profesyonel görünmeye çalışıyordum. Kimsenin işini zorlaştırmak istemediğim için gün boyu yemek yemeden hatta bir yudum su bile içmeden duruyordum" dedi.

Ortega, aradan geçen bunca yılın ardından aslında o dönemde ne kadar büyük bir hata yaptığını, sağlığını nasıl ihmal ettiğinin farkına vardığını da sözlerine ekledi.

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Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum

YEDİ YAŞINDAYKEN OYUNCU OLMAYI KAFASINA KOYDU
2012 yılında henüz 9 yaşında bir çocukken Rob adlı diziyle kariyerine adım attı Ortega. Aslında daha 7 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuştu.

Ailesi önceleri buna gülüp geçse de sonradan inadı sayesinde bu işi yapmayı gerçekten istediğine onları da ikna etti.
Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum
Bu konuda ilham kaynağı ise küçük yaşta mesleğine başlayan Dakota Fanning oldu anlattığına göre.

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Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ÖNEMLİ YAPIMLARDA ROL ALDI
Rob dizisinin ardından Iron Man 2 ve Insidious: Chapter 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Son olarak da bir dijital platformda yayınlanan Wednesday adlı diziyle kariyerini sağlamlaştırdı.

Fakat bu hayalinin peşinde koşarken sağlığını da sağlıklı ve düzenli beslenmeyi de unuttu. Öyle ki bugün aşırı zayıflığıyla hayranlarını endişelendirecek hale bile geldi.

Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum
Jenna Ortega, son dönemde Wednesday'in yanı sıra The Fallout, You ve Scream gibi yapımlardaki performansıyla, Hollywood'un dikkat çeken genç yıldızları arasında gösteriliyor.

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#Jenna Ortega#Wednesday#Eski Çocuk Yıldız

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