Eski çocuk yıldızdan yürek burkan itiraf geldi: Kimseye yük olmamak için sette bütün gün aç ve susuz çalışıyordum!

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İşte daha küçücük yaşında oyuncu olmaya karar veren, 9 yaşından itibaren de adım adım hayallerini gerçekleştiren Jenna Ortega da bunlardan biri.

Şu anda 23 yaşında olan Ortega, son dönemde Wednesday adlı dizideki rolüyle gündemde. Genç yıldızın bunca konuşulmasının tek nedeni de bu değil ama...

Onun özellikle son günlerde sosyal medyada gündeme dönüşmesinin nedeni kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalması.

Bu durum da hayranları arasında büyük endişe yarattı. Şimdi Jenna Ortega'nın hayranları, bulabildikleri her ortamda genç yıldızın sağlığının yerinde olup olmadığını soruyor.

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HATALAR ZİNCİRİ DAHA ÇOCUKKEN BAŞLADI

Diğer yandan Ortega'nın Esquire dergisine verdiği röportajda anlattıklarına bakılırsa, daha bir çocukken mesleği uğruna yaptığı hataların bir bedeli bu.

Jenna Ortega dergiye verdiği röportajda küçücük bir çocukken sette bütün bir gün boyunca hiçbir şey yemeden hatta bir yudum su bile içmeden çalıştığını anlattı.

Ortega "Çocukken bir sette çalışabildiğim için o kadar minnettar ve heyecanlıydım ki bu yüzden profesyonel görünmeye çalışıyordum. Kimsenin işini zorlaştırmak istemediğim için gün boyu yemek yemeden hatta bir yudum su bile içmeden duruyordum" dedi.

Ortega, aradan geçen bunca yılın ardından aslında o dönemde ne kadar büyük bir hata yaptığını, sağlığını nasıl ihmal ettiğinin farkına vardığını da sözlerine ekledi.

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2012 yılında henüz 9 yaşında bir çocukken Rob adlı diziyle kariyerine adım attı Ortega. Aslında daha 7 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuştu.Ailesi önceleri buna gülüp geçse de sonradan inadı sayesinde bu işi yapmayı gerçekten istediğine onları da ikna etti.Bu konuda ilham kaynağı ise küçük yaşta mesleğine başlayan Dakota Fanning oldu anlattığına göre.



ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ÖNEMLİ YAPIMLARDA ROL ALDI

Rob dizisinin ardından Iron Man 2 ve Insidious: Chapter 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Son olarak da bir dijital platformda yayınlanan Wednesday adlı diziyle kariyerini sağlamlaştırdı.

Fakat bu hayalinin peşinde koşarken sağlığını da sağlıklı ve düzenli beslenmeyi de unuttu. Öyle ki bugün aşırı zayıflığıyla hayranlarını endişelendirecek hale bile geldi.

