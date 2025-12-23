Eski çocuk yıldızın hali yürekleri burktu... Artık gidecek bir evi bile yok... Sokaklarda yaşıyor, yardımları kabul etmiyor

Haberin Devamı

Daha küçücük bir çocukken ekrana gelen dizilerle şöhrete kavuşan eski çocuk yıldızın evsiz olduğu onu sokakta görüp tanıyan eski bir hayranının kaydettiği görüntülerle anlaşıldı.

Çocuklar ve gençler için hazırlanan dizi ve filmlerle bilinen Nickelodeon kanalında ekrana gelen yapımlarla ünlenen eski çocuk yıldız Tylor Chase'in artık sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

Taylor Chase, eylül ayında California’da çekilmiş bir videoda kendisini tanıyan bir hayranıyla sohbet ediyordu ve videoyu çeken kişi ona “Siz Taylor Chase misiniz?” diye sorduğunda gülerek evet demişti.

Haberin Devamı

Videonun internette viral hale gelmesiyle birlikte polis yetkilileri de konuyla ilgili olarak açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer eski oyuncunun ne kadar zamandır evsiz olduğunu tespit edemediklerini, Taylor Chase’in bu sürede bir suça karışmadığını ve kimseye rahatsızlık vermediğini söyledi.

Gözden Kaçmasın Tüm şarkılarını daha 16 yaşındayken tanıdığı karısına yazmıştı… Büyük aşıkları 57 yıl sonra ölüm ayırdı Haberi görüntüle

Polisler sokaklara düşüp evsiz kalan eski oyuncuyla haftada en az bir kez iletişime geçtiklerini, ona geçici barınma seçenekleri ve başka yardımlar teklif ettiklerini ancak Taylor Chase’in bunların hiçbirini kabul etmediğini de belirtti.

Bölgede yaşayan ve 36 yaşındaki Taylor Chase'in evsiz olduğunu bilenler de basına eski oyuncunun sosyal yardım birimi tarafından sunulan barınma, uyuşturucu veya alkol, tedavi veya ruh sağlığı hizmetlerini sürekli olarak reddettiğini söylüyor.

Yetkililer eski çocuk oyuncunun ailesiyle de iletişim kurmaya ve onun durumunun sebebini öğrenmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Arizona doğumlu Taylor Chase, oyunculuk kariyerine 2000'lerin başında genç bir delikanlı olarak başlamıştı. En çok Qwerly rolüyle tanınsa da, 2005'te Everybody Hates Chris'te ve 2008'de James Franco'nun yönettiği Good Time Max filminde rol almıştı.