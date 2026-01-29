×
Eski çocuk yıldız istese milyoner bile olurdu... Yıllarca kazandığı tüm parayı, sahip olduğu her şeyi bağışladı: Kendini ve ailesini beş kuruşsuz yoksulluğa mahkum etti

Sinema ya da TV dünyasındaki çocuk yıldızların öykülerini bilirsiniz... Bazıları ilerleyen yıllarda da kariyerlerini sürdürür. Dört başı mamur, yani varlık, şan ve şöhret içinde bir hayat kurup ömürlerinin sonuna kadar keyfini sürerler.

Bazıları da büyümeye başladıklarında aslında yapmak istedikleri işin bu olmadığına karar verip eğitim hayatına yönelir. Farklı meslekler seçer, oyunculuk yılları da onlar için tatlı bir anı olarak kalır. 

Diğer yandan gösteri dünyasında ünlendikten ve belli bir yaşa geldikten sonra elini eteğini kalabalıklardan çekip kırsal hayata yönelenler de var.

Ama birazdan öyküsünü anlatacağımız eski çocuk yıldız bunların hiçbirine tam olarak uymuyor.

O da küçükken rol aldığı bir diziyle ünlendi. Sonra da belli bir yaşa kadar kariyerini sürdürdü. Üstelik film yapmayı seviyordu da..

Eğer isteseydi önünde fırsatlar vardı. Kariyerini sürdürür, belki de bugün milyon dolarlarla oynardı. Ama bunu yapmadı.

Kısa ve net bir şekilde söylersek pırıltılı dünyanın bütün nimetlerini elinin tersiyle itip kendini ve tabii ki karısıyla beş kızını yoksul bir hayata mahkum etti... Tamamen kendi seçimiyle!

KAZANDIĞI PARAYI DA SAHİP OLDUĞU EŞYALARI DA BAĞIŞLADI 
Bu, örneğine çok rastlanmayan değişim hikayesinin kahramanı çocuk yaşta rol aldığı Little Rascals (Küçük Haylazlar) adlı yapımla tanınan Bug Hall..

Bugün artık 40 yaşında olan Bug Hall, uzun bir süredir, ABD, Arkansas'ta Ark Dağı yakınlarında küçük bir bölgede yaşıyor. Hem de gerçek bir yoksulluk içinde.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Bug Hall, çocuk oyuncu olarak kazandığı parayı çoktan bağışladığını ve yoksulluk yemini ettiğini söyledi.

Bunu Katolik inancı gereği yaptığını anlatan Hall, elinden geldiğince herhangi bir maddi gelire ihtiyaç duymayacağı bir hayat sürdürüyor.

'PARA GEREKİRSE KÜÇÜK İŞLERDE ÇALIŞIP KAZANIRIM'
Bundan sonra anlattıkları daha da enteresan.. Hall "Eğer paraya ihtiyaç duyarsam, bunu karşılamak için ufak tefek işler yaparım" dedi eski çocuk oyuncu.

Bug Hall, karısı ve beş kızıyla birlikte su kuyusu ve jeneratörü olan bir karavanda yaşıyor. Ama gelecekte ailesi için kendi elleriyle bir ev inşa etme planı da var eski oyuncunun.

2017'den bu yana evli olduğu karısı Jill ile birlikte dördü kız biri erkek beş çocuk sahibi oldu Bug Hall…

Onların geleceğine dair planları da var. Bunların başında da kızlarını okula göndermemek geliyor.

Günün birinde kızları kendi deyimiyle saçma sapan bir okula gitmek isterlerse buna şiddetle engel olacağını da saklamıyor.

Bu arada Hall ile karısının dört kızı ve bir oğlu var. Eski oyuncu oğlu doğduğunda ona 'veliahtı' ilan edince yoğun eleştiri almıştı.

AİLESİNİN GERİ KALANI DA ONUN GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADI: Bu arada görünüşe göre Hall'un küçük kardeşi Gemini Barnett, annesi Twila ve üvey babaları Mark da Arkansas'a taşındı ve onlar gibi yaşamaya başladı.

GÖZALTINA ALININCA HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ
Aslına bakılırsa Hall'un böyle bir hayat tarzını seçmesinin nedeni başına gelen bir olay. Pırıltılı dünyadan ayrılmaya bundan altı yıl önce karar verdi Bug Hall.

Uyuşturucu kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Sonrasında hakkında bir dava açılmadı ama bu durum onun için bir dönüm noktası oldu.

O dönemde film yapmayı çok sevse de kamuoyuna da yansıyan bu gözaltı olayı onun gözünü açtı anlattığına göre.

Toplum içinde bir bağımlı olarak görülmek ve yaşamak istemediği için hem bu kötü alışkanlığını hem de o pırıltılı dünyayı arkasında bıraktı.

'ANLAMSIZ ŞEYLER ÜRETEN BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEMEDİM': Hall, verdiği röportajda bir zamanlar sevmesine rağmen neden mesleğini bıraktığını da şöyle anlattı: "İnsanları eğlendirmek ya da dikkatlerini dağıtmak için anlamsız şeyler üreten bir işte çalışmak istemedim."

ARDI ARDINA KONUŞULAN ROLLER ÜSTLENDİ
Bug Hall, Steven Spielberg'in yönettiği 1994 tarihli Küçük Haylazlar (Little Rascals) adlı yapımdaki Alfaalfa rolüyle ünlendi.

2002 yapımı Bir İpucu Bul (Get A Clue)adlı yapımda da kamera karşısına geçti. A Tale Dark and Grimm ve Selena Gomez'in yapımcılığını üstlendiği This is the Year da onun rol aldığı yapımlardan.

Ama Bug Hall için artık bütün bunlar eski hayatında kaldı.

Bugün bambaşka bir hayat süren Hall, Little Rascals ile şöhreti buldu.

Bug Hall, yönetmenliğin John Landis'in üstlendiği The Stupids adlı filmde de oynamıştı.

