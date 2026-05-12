Eski çocuk yıldız 30 yaşına gelmeden anne olmuştu… Bebeğinin ilk fotoğraflarını en özel günde paylaştı

Ünlü oyuncu Hailee Steinfeld daha evliliğinin birinci yıl dönümünü kutlamadan anne olup kızına kavuşmuştu.

Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen’la Mayıs 2025’te nikah masasına oturan Hailee Steinfeld nisan ayında doğum yapmış ve çift ilk çocukları olan kızlarına kavuşmuştu.

Hailee Steinfeld ve Josh Allen henüz kızlarının adını açıklamadı ancak ünlü oyuncu minik bebeklerinin ilk fotoğraflarını Anneler Günü'nü kutlarken sosyal medya hesabından paylaştı.

Hailee Steinfeld yeni doğan bebeğinin elini tutarken ve onun puantiyeli bir tulum giydiği fotoğraflar paylaştı ve birçok başka ünlü gibi onun yüzünü göstermekten kaçındı.

Steinfeld ilk Anneler Günü kutlaması için üzerinde "Mutlu Anneler Günü" yazan süslü bir pastanın fotoğrafını da paylaştı ve altına "Bir gün geç kaldım ama buna bayıldım" diye yazdı.

Hailee Steinfeld’in paylaşımının altında ünlü arkadaşları onu kutlarken eşi Josh Allen da fotoğrafları Instagram Hikayelerinde paylaşarak ve "Bütün dünyam" yazarak ona olan sevgisini dile getirdi.

İkisi de29 yaşında olan ünlü aşıklar kızlarının doğumunu 2 Nisan'da duyurmuşlardı.

Ağzında bebek taşıyan bir leylek fotoğrafı ve "Özel teslimat" başlığıyla bir gönderi yayınlayan ünlü çift mutluluklarını hayranlarıyla "Kızımız geldi! İnanılmaz derecede minnettar ve mutlu hissediyoruz ve bu ilk anların tadını çıkarıyoruz." diyerek paylaşmıştı.

Henüz 14 yaşındayken başrollerinden birini canlandırdığı True Grit filmiyle Oscar adayı olarak sinema dünyasına büyük bir başarıyla giren genç yıldız daha 30 yaşını doldurmadan hem evlendi hem de anne oldu.

Özel hayatında da erkenden büyük yol kateden ve aradığı mutluluğu futbol yıldızı Josh Allen’da buldu.

Çift ilk olarak Mayıs 2023'te romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberlerle gündeme geldi, ancak Temmuz 2024'te Instagram'da ilişkilerini resmen duyurana kadar bunu gizli tuttular.

NFL yıldızı, Kasım 2024'te çiçeklerden oluşan bir kemerin altında oyuncuya evlenme teklif etti. Evlenmek için de acele eden çift geçen sene 31 Mayıs’ta düğün yapmış, Hailee Steinfeld hamile olduğunu geçen aralık ayında duyurmuştu.