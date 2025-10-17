Eski başbakan ünlü şarkıcıya gönül vermişti… ‘Boşanıp işsiz kalınca orta yaş krizine girmiş!'

Haberin Devamı

Bu yüzden dünyaca ünlü bir yıldızla aşk yaşaması pek de şaşırtıcı olmadı. Ancak yine de bu ilişki hakkında söylenenlere göre durum sadece bundan ibaret değil…

İddialara göre eski Kanada başbakanı Justin Trudeau'nun ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı aşk, evliliğin sona ermesinin ardından yaşadığı bir "orta yaş krizi"ne dönüştü.

Bir başka deyişle Justin Trudeau zaten bir orta yaş krizi yaşadığı için gönlünü Katy Perry’ye verdi…

Justin Trudeau artık 53 yaşında, boşanmış ve işsiz; başbakanlık koltuğundan kalktığından beri eski yoğun temposunun yerinde yeller esiyor.

Haberin Devamı

Ve tam da böyle bir süreç yaşarken karşısına çıkan ünlü şarkıcı Katy Perry’yle yaşadığı aşk onu sanki yeniden hayata bağlamış gibi görünüyor.

Kanadalı kaynaklar eski başbakan için "Katy ile çıkmak, onun daha utanç verici şeyler yapmasını önlemiş olabilir. Bir nevi orta yaş krizi geçiriyor” diyor.

Justin Trudeau, on yıl süren zorlu görev süresinin ardından ocak ayında Kanada Başbakanı olarak sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

Bu yetmezmiş gibi 18 yıllık eşi Sophie Gregoire-Trudeau'dan da Ağustos 2023'te ayrılan eski siyasetçinin hayatı bir anda altüst oldu.

Justin Trudeau’nun aslında görevdeyken boşanmak istemediği ve ayrılığı istifası sonrasına ertelemeye çalıştığı ortaya çıkmış, eski karısı Sophie’nin buna razı gelmeyerek ondan hemen ayrılmak istediği söylenmişti.

Haberin Devamı

Hem resmi görevinden hem de evliliğinden peş peşe kurtulan Justin Trudeau’nun orta yaş krizi yaşadığı söylense de Katy Perry aşkı onun için yeni bir başlangıç ve heyecan verici bir adım.

Bir arkadaşı, 40'lı yaşlarının çoğunu "görevleriyle boğuşarak" geçiren Trudeau için bu aşk molasının "büyük bir nefes alma" olduğunu söyledi.

Bir kaçamak olarak başlayan ilişki, Trudeau ve 25 Ekim'de 41 yaşına girecek olan Perry için iyi sonuçlanabilir.

Katy Perry de 10 yıla yakın birlikte olduğu ve nişanlandığı oyuncu aşkı Orlando Bloom’dan yaz başında ayrılmıştı. Çok heves etse de evlilikle sonuçlanmayan bu ilişkinin ardından yıllar sonra ünlü şarkıcının kalbi de ilk kez boş kalmış oldu.