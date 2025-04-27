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Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme!

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Ünlü Çiftler
Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 13:24

Hollywood’un hem en yetenekli hem de en başarılı aktörlerinden. Hayranlarına göre oldukça da yakışıklı. E hal böyle olunca birçokları için aynı zamanda “gözde bekar” olarak da görülüyor…

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Öte yandan ünlü oyuncunun yıllar boyu değişmeyen bir huyu onu aynı zamanda kötü şöhretli bir erkek haline getiriyor.

ESKİDEN HER SEVGİLİSİNİ TERK EDEN BİR ADAMDI

Kariyerinin başından beri hayatına giren bütün ünlü güzelleri 25 yaşını geçtikten sonra terk eden ve sonra kendine daha genç sevgililer bulan bu yıldız isim artık 50 yaşını devirdi.

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Hollywood'da seveni çok olsa da Leonardo DiCaprio aşk hayatı yüzünden kötü bir şöhrete sahip

Leonardo DiCaprio adını duyunca yukarıda bahsettiğimiz “takıntıyı” hatırlayanlar olmuştur elbet… DiCaprio Hollywood’da isim yaptığı günlerden beri Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Miranda Kerr, Erin Heatherton ve Camila Morrone gibi ünlü güzellerle sevgili olmuştu.

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Camila Morrone’dan 2022’de ayrıldıktan sonra adı bir süre de Gigi Hadid’le anılan yıldız oyuncu son iki senedir İtalyan süper model Vittoria Ceretti’yle büyük bir aşk yaşıyor.

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Gönül defterine sayısız ünlü güzelin adını yazdıran Leo tüm sevgililerini 25 yaşına geldiklerinde terk etmesiyle nam salmıştı

SON AŞKI DİĞERLERİNE HİÇ BENZEMEDİ…

Onu ailesiyle de tanıştıran ve pek yayından ayırmayan ünlü oyuncu Vittoria Ceretti’yle birlikte aşk hayatındaki en önemli kuralı da yıkmıştı.

Ünlü model geçen yaz 25 yaşını bitirdi, 26 yaşından gün aldı. Ancak Leonardo DiCaprio onu terk etmedi. Çift hâlâ ilişkilerine devam ediyor.

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Şimdi kendisi yarım asrı deviren usta aktör için işler tersine dönmüş gibi görünüyor

Bu durum da hayranları arasında “Leo sonunda uslandı ve yuva kurmaya hazır” düşüncesine yol açtı.

Ancak anlaşılan ünlü çiftin arasında her şey yolunda gibi görünse de aslında kapalı kapılar ardında durum böyle değil.

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ÜNLÜ MODEL İKİNCİ PLANDA KALMAYA HAYIR DEDİ, USTA ÇAPKINI KORKU SARDI

Genç yaşına rağmen moda dünyasında büyük başarılar kazanan ve podyumlarda fırtınalar gibi esen Vittoria Ceretti buna rağmen mesleğiyle ve kendi başarılarıyla değil sürekli olarak Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi olarak anılmaktan rahatsızmış.

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Güzelliği dillere destan olan ünlü model ve oyuncu Camila Morrone'u 25'inci yaş gününden hemen sonra terk eden Leonardo DiCaprio 2 seneden fazladır Vittoria Ceretti'yle birlikte

Ünlü model Vogue France dergisine Titanic yıldızının gölgesinde yaşadığından şikayet ederek röportaj vermiş ve "Sizden daha fazla takipçisi olan biriyle ilişkiye girdiğiniz anda kendiniz olmaktan çıkıyor ve sadece o kişinin ‘kız arkadaşı’ ya da ‘erkek arkadaşı’ oluyorsunuz. Ve bu son derece can sıkıcı olabiliyor” demişti.

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HEP TERK EDEN OLDU, ŞİMDİ TERK EDİLMEKTEN KORKUYOR

Sert sözlerine devam eden ünlü model "Birdenbire insanlar sizden falancanın eski sevgilisi olan falancanın kız arkadaşı olarak bahsediyor. Dolayısıyla, insanların üzerinize yapıştırması gereken etiketler yüzünden istediğiniz kişiyi sevemeyeceğinizi düşünmek hoş değil." deyince anlaşılan Leonardo DiCaprio büyük bir korkuya kapılmış…

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Deyim yerindeyse çetin ceviz çıkan Vittoria Ceretti ünlü oyuncuya tüm kurallarını bir bir yıktırıyor

Kaynaklar, 50 yaşındaki DiCaprio’nun 26 yaşındaki sevgilisini elinde tutabilmek için hemen harekete geçtiğini ve artık kırlaşmaya başlayan saçları için bile çare aradığını söylüyor.

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SAÇLARINI VE KAŞLARINI BİLE BOYAMIŞ!

"Belli ki sevgilisinin sözleri Leo'yu etkilemiş. Hayatı boyunca hiç terk edilmedi ve şimdi de bunun olmasına izin vermeyecek." diyen yakın çevresi ünlü aktörün Vittoria Ceretti onu terk etmesin diye ünlü modele yalvaracak hale geldiğini söylüyor.

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Röportajında adeta sevgilisine ültimatom veren ünlü model bu ilişkinin kendi başarılarını gölgelemesine izin vermek istemiyor

İkinci planda kalmaktan hoşlanmadığını açıkça belli eden sevgilisi için daha genç görünmeyi kafasına koyan Leonardo DiCaprio’nun rengi giderek koyulaşan saçları ve kaşlarını da bu uğurda boyadığı konuşuluyor…

Eski aşklarını birer birer terk etti, dönüp ardına bakmadı… Şimdi genç sevgilisine yalvarıyor: Ne olur beni bırakıp gitme
Leonardo DiCaprio'nun 2023'te ve birkaç gün önce çekilmiş iki fotoğrafı... Usta oyuncunun saç ve kaş rengi giderek koyulaşıyor

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Ünlü Çiftler

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