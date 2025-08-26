‘Esir hayatı yaşıyor, kocasından kaçamıyor’ demişlerdi… Meğer usulca intikam planı hazırlamış: Her şeyini elinden alıp gidecek!

Haberin Devamı

İkilinin evlendiği her yerde birlikte görünmelerinden bir süre sonra ortaya çıktı, herkes olan bitene şaşırdı kaldı.

Kanye West, kendi şirketinde çalışan olan Bianca Censori ile sessizce ilişki yaşamaya başlamış, Kim Kardashian’dan boşanması resmileştiğinde hemen ertesi gün onunla evlenmişti.

Bu evlilik o gün bugündür büyük bir tartışma konusu haline geldi. Kim Kardashian’a çok benzeyen Bianca Censori önce bu benzerliği ortadan kaldırdı, saçını ve genel görüntüsünü değiştirdi.

Ancak ünlü çift bir süre sonra tuhaf hallerle ortaya çıktı. Kanye West’İn yanında onunla her yere giden yeni eşi sokakta giyilmeyecek hem tuhaf hem de bedenini tamamen ortaya çıkaran yarı çıplak hallerde insanların arasında gezmeye başladı.

Haberin Devamı

Daha bu durumun yarattığı şok ortadan kalkmadan bu kez de Kanye West karısının yarı çıplak, kimi zaman çıplak pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya başladı.

Herkes bir anda Bianca Censori’nin bu hayatı yaşamaya zorlandığını, bu şekilde giyinmek ve poz vermek istemese de kocası Kanye West’in onu buna mecbur bırakıp esir hayatı yaşattığını konuşmaya başladı.

Bu iddiaların doğruluğu hâlâ bilinmiyor. Bianca Censori bu konuda bir açıklama yapmadı. Çift hakkında geçen yıl bir ara ayrıldıkları söylentisi yayıldı ancak bu da gerçek çıkmadı.

Tüm bu tuhaf evlilik halleri bir yana Kanye West’in maddi durumunun giderek kötüleştiği söyleniyor. Tuhaf halleri, yaptığı ırkçı paylaşımlar ve daha birçok tartışmalı sözünden dolayı iş anlaşmaları biten hatta sahneye çıkmakta bile zorlanan ünlü şarkıcı dara düştü.

Uzun süredir çalışmak yerine karısıyla gezip tozan Kanye West’in artık birçok yerde yasaklı olduğu ve konser veremediği de iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Karısı Bianca Censori için ortaya atılan iddialar da oldukça ilginç. Bu evlilikten kurtulmanın bir yolunu aradığı söylenen Bianca’nın kocasının çektiği tuhaf ve çıplak pozlardan her seferinde para istediği ortaya atıldı.

Kanye West’in şu anda kısıtlı da olsa konser vermek için her seferinde 250 bin dolar aldığı ve Bianca Censori’nin de bu parayı verdiği pozlar karşılığında kocasından isteyip elinden aldığı dedikodusu yayıldı.

Kanye West’in bu paraları karısına verdiği, Bianca Censori’nin de bunları biriktirmeye başladığı söyleniyor. Böylece ciddi bir birikim elde etmeye başlayan Bianca Censori bu yolla finansal özgürlüğünü kazanıp hatta zengin bile olup kocasından kaçmayı planlıyor denilene göre…

Haberin Devamı

Çifte yakın kaynaklar "Bianca’nın tüm bu durumu kendi lehine kullandığı, sadece kendi profilini yükseltmek için kullanmadığı bir sır değil. Kanye, Bianca'ya o saçma sapan numaralardan birini her yaptırdığında ona cömertçe tazminat ödüyor ve Bianca da her kuruşunu biriktiriyor” diyor.

Oldukça akıllı olduğu söylenen Bianca Censori’nin böyle böyle 10 milyon dolar biriktirdiği ve Kanye West’in karısına sürekli nakit para verdiği için maddi sıkıntısının da iyice arttığı da iddialar arasında.

Bu arada Kanye West, 2022'de Kim Kardashian'dan boşanırken kendinde kalan Calabasas’daki dairesini neredeyse 3 milyon dolara satışa çıkardı; bu da büyük bir zarara satış anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Kanye West’in kendisinin bile içine düştüğü borç batağından haberi olmadığı, mülklerinin vergileri ve cezaları yüzünden de başının büyük dertte olduğu da konuşuluyor.

Bianca Censori’nin de intikam planını ince ince işlediği, kocasının onu tüm dünyanın önünde bu duruma düşürmesinin intikamını onun parasını tüketip ayrılarak almak istediği söyleniyor.