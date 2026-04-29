Eşi öldükten sonra karnı burnunda ortaya çıkmıştı… Sevgilisiyle böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Aubrey Plaza birlikte birçok filme imza attığı, sonradan da gizlice evlendiği yönetmen eşi Jeff Baena'yı Ocak 2025'te 47 yaşındayken kaybetti.

Jeff Baena’nın ölümü intihar sonucuydu ve Aubrey Plaza kocası öldükten sonra ortadan kayboldu.

Bu acı ölümün ardından aylar geçtikten sonra ortaya çıkan Aubrey Plaza hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını ancak yaşadığı acının içinde bir yerde hâlâ yaşadığını söylemişti.

Jeff Baena’nın ölümünden yaklaşık bir buçuk yıl sonra karnı burnunda ortaya çıkan aubrey Plaza herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncunun bebeğinin babasının bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı ve eski rol arkadaşı Christopher Abbott olduğu ortaya çıkmıştı.

Hamilelik haberini karnı iyice belli olana kadar saklayan sonra da çeşit çeşit hamile elbiseleriyle etkinliklere katılmaya başlayan Aubrey Plaza ve sevgilisi Christopher Abbott geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülendi.

Aubrey Plaza rahat bir tişört ve bol bir pantolon giymiş, ayaklarında terlikleriyle köpeğini gezdiriyordu ve yanında da sevgilisi Christopher Abbott vardı. Çift gezinti yaparken bir yandan da derin bir sohbete dalmış gibi görünüyordu.

Karnının büyüklüğüne bakılırsa doğum zamanı giderek yaklaşan 41 yaşındaki Aubrey Plaza ilk kez anne olacak. Ünlü oyuncunun ardınca çok gözyaşı döktüğü kocası öldükten sadece bir buçuk yıl sonra hamile kalması kimi hayranlarını kızdırmıştı.

Ancak bu durum aslında gerçeği yansıtmıyor. Aubrey Plaza ve eşi Jeff Baena aslında Baena’nın ölümünden aylar önce ayrılmıştı ancak bunu gizli tutuyorlardı ve henüz boşanmak için mahkemeye gitmemişlerdi.

Yani aslında Jeff Baena hayatını kaybettiğinde çiftin yolları çoktan ayrılmıştı…

Özel hayatı konusunda çok ketum davranan ve kocasıyla zaten gizlice evlenen Aubrey Plaza’nın evliliği de uzun süre gizli kalmıştı.

Aubrey Plaza bu sürpriz hamilelikle ilgili olarak da yeni açıklama yaptı ve ultrason kontrolünden geldiğini söyleyerek “İçimde bir bebek var” demekle yetindi.

Ünlü oyuncu anne olacağı için heyecanlı olup olmadığı sorulunca da “Bunun nasıl bir şey olduğunu her zaman görmek istemiştim. Şimdilik çok ilginç görünüyor” demekle yetindi.

Bebek haberi gelene kadar ilişkilerini gizli tutan Aubrey Plaza ve Christopher Abbott aslında yıllardır tanışıyor…

Çift ilk olarak 2019'da bağımsız psikolojik drama Black Bear'da birlikte çalıştı, ardından Ekim 2023'ten Ocak 2024'e kadar sahnelenen tiyatro oyunu Danny And The Deep Blue Sea'de rol aldılar.

İkilinin arkadaşlığını ne zaman ve nasıl aşka dönüştüğünü ise şimdilik kimseler bilmiyor…