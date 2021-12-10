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Birsen Demirok kimdir? Eşi asker arkadaşına kaçan Emirhan Demirok gözyaşlarına boğuldu

#Emirhan Demirok#Birsen Demirok#Birsen Demirok Bulundu Mu
Birsen Demirok kimdir Eşi asker arkadaşına kaçan Emirhan Demirok gözyaşlarına boğuldu

Eşi asker arkadaşına kaçan Emirhan Demirok, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Eşi Birsen Demirok’un kandırıldığını ifade eden Demirok gözyaşlarına boğulmuştu. Eşiyle hiçbir sorunun olmadığını ifade eden 23 yaşındaki gencin söylediklerini kayınvalidesi de onaylamıştı. 5 gündür kayıp olan Birsen Demirok bulundu. Genç kadının henüz 21 yaşına kadar 3 kez evlendiği ortaya çıktı.

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Isparta'da askere gittikten sonra eşiyle konuşmak isteyen Emirhan Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu kullanınca mağdur oldu. Demirok, telefonunu kullandığı asker arkadaşıyla gittiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

Emirhan Demirok yaşadıkları durumu "Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum." sözleriyle özetledi. 

BULUNDU

Emirhan Demirok'un iddiaları ardından Birsen Demirok, canlı yayına katıldı. Genç kadının söylendiği gibi Emirhan Demirok'un asker arkadaşına kaçtığı öğrenildi. Birsen Demirok'un evli olduğunu unutup kaçtığı kişiyle düğün yapacak olması Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı. Birsen Demirok'un 21 yaşına kadar 3 kez nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. 

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