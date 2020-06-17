Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında? Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler hakkında bilgiler

Oyunculuğunun yanı sıra sunucu kimliğiyle de tanınan Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Oyuncu Demet Şener ile aynı mahallede yaşamışlardır. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.



Eser Yenenler Oyunculuk Kariyeri



Eser Yenenler sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.



BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.



2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Kendi adını taşıyan "Esen Yenenler Show" programını yaptı.



Eser Yenenler'in eşi hakkında bilgiler

Eser Yenenler, 2019 yılında Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile nikah masasına oturdu. Çiftin Kuzey adında bir oğlu var.

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etti.