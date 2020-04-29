Esat Yontuç’un eşi Hande Yontuç (Hande Gülşen) kimdir?

Hande Gülşen, Esat Yontuç ile evlendikten sonra Yontuç soyadını aldı. İkiz kardeşiyle birlikte kıyafet tasarlayan Hande Gülşen'in ünlü moda markası var. İkiz kardeşi Duygu ile dünyaca ünlü yıldızları giydiren Hande Gülşen, İstanbul, Dubai ve Kuveyt arasında çalışıyor. Modacı olmasının yanı sıra genç bir girişimci olan Hande Gülşen, 2wins isimli tasarım şirketinin ortaklarından biri konumunda bulunuyor. O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan programlarıyla tanınan, Acun llıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2019 yılında Estahan'ı kucağına aldı.