‘Esas Oğlan’ dizisinden görkemli gala

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Aşk hayatlarında umduğunu bulamayan iki kadının ‘esas oğlan’ı bulma arayışını anlatan “Esas Oğlan”ın galası önceki akşam Divan Kuruçeşme’de yapıldı. Dizi ekibi, gösterim öncesi kameraların karşısına geçti. Galaya Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Ertan Saban, Burak Kut, Doğu Demirkol, Murda ve Sera Kutlubey gibi ünlü isimler de katıldı.

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İlk kez bir dizide rol alan ve “ Esas Oğlan ”a özel iki şarkı hazırlayan Hadise, “Çok mutluyum. Benim ilk tecrübemdi. Yanımda Şampiyonlar Ligi oyuncuları var, onlardan çok şey öğrendim. Seyircilerimiz çok keyifli bir dizi izleyecek” dedi. Hadise, yönetmen Şenol Sönmez için de “Yönetmen bir işin kahramanıdır. Tabii ki oyunculuk, senaryo önemli ama olayı size sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık, bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

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Dizinin fragmanı aşk sahneleri nedeniyle bir sosyal medya platformundan kaldırılmıştı. Hadise, bu konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Aşk, sevişmek, sarılmak bunlar güzel şeyler. Ben bu konuda hep bir savaş verdiğim için şaşırmadım. Savaşım devam edecek! Bunlar gereksiz ve saçma yasaklar. Bence yasaklar başka şeylere gelmeli; aşka, sevgiye ve sevişmeye değil!”22 Kasım’da Gain izleyicisiyle buluşacak dizinin diğer başrol oyuncusu Seda Bakan ise “Hadise’yle çok iyi arkadaş olduğumuz için sette kaynaşma sorunu yaşamadık. Hadise beni çok şaşırttı, çok donanımlı bir sanatçı. Kendini tamamen bu işe verdi, deli gibi çalıştı. Hatta bizden daha çok çalıştı; akşam konser verdi, sabah sete geldi. İnanılmaz disiplinliydi. Güzel, farklı bir kadın hikâyesi anlattık” diye konuştu.Set ortamının çok keyifli olduğundan bahseden Şükrü Özyıldız, Hadise için “Çok kabiliyetli, muhteşemdi” dedi. Özyıldız, “Çok tatlı bir iş yaptık. Hepiniz kendinizden çok şey bulacaksınız” diye ekledi. Serhat Teoman da Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olmasını kastederek “Seyircimizin kafasındaki soru işaretleri bizlerde de oldu ama bir insan bir noktaya gelmişse boşuna değilmiş. Müthiş profesyonel, disiplinli” dedi.

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Dizide Ceren ( Hadise ), aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik, Selma ( Seda Bakan ) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım eder. Ancak bu süreçte hayatları büyük değişime uğrar.BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar da renk katıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu dizinin senaryosu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün imzasını taşıyor.

Şükrü Özyıldız galaya sevgilisi Sibil Çetinkaya ile katıldı.