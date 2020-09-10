Esaretin Bedeli filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Esaretin Bedeli oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Esaretin bedeli filmi izlenilmesi ve dersler alınması gereken filmler arasındaki en popüler filmlerden birisidir. Dili İngilizce olan ve ABD yapımı bu film birçok insan tarafından talep görmektedir. Bu filmin temeli dram ve gizemdir.

Esaretin Bedeli Filminin Konusu Nedir?

Bu filmde, bankacı olan Andy Dufrense evliliğinde başarılı olmadığı için eşi tarafından başka biriyle aldatılmaktadır. Bunu kabullenemeyen Andy, eşinin sevgilisi ile buluştuğu bir gece silahına mermileri doldurur ve öfkeyle eşi ve aşığının bulunduğu eve gidip öldürecek iken vazgeçer fakat bu geri dönüş Andy'i kurtaramaz. O akşam eşi ve sevgilisi öldürülmüştür. Olay yeri incelemede Andy'nin ayak izlerini bulan polis, yargıya teslim eder. Andy suçsuzluğunu ispatlayamaz.

Sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis alır. Andy’nin hapishanedeki yaşadıkları ile ilgili olay örgüleri filmde anlatılmaktadır. Andy’ nin hayatı bir an içinde alt üst olmuştur. Var olan bütün düzeni birden bozulmuştur. Hapishanede karşılaştığı ve tanıdığı dostları sayesinde biraz daha çekilir bir durum içine girmektedir. Buradaki Andy sayesinde arkadaşı Red umut etmenin çok iyi bir şey olduğunu fark etmeye başlıyor ve Red bir yolculuğa çıkıp filmin sonunda yolculuk sonrası Zihuatanejo'da kumsalda Andy'i buluyor ve mutlu bir şekilde birbirlerine sarılıyorlar.

Esaretin Bedeli Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem 1994 yapımı film hemen hemen her yaştan insan tarafından özellikle de dram severler tarafından oldukça fazla değer gören esaretin bedeli filmi toplamda 1 sezon ve 1 bölümdür.

Esaretin Bedeli Filminin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Esaretin bedeli filminin ilgi çekici hale gelmesini sağlayan oyuncu kadrosu öncelikle başrol oyuncusu Tim Robbins olmak üzere diğer oyuncular: Morgan Freeman, Gil Bellows, Bob Gunton, Clancy Brown, William Sadler, James Whitmore, Larry Brandenburg, Jeffrey DeMunn, Neil Giuntoli’ dir.

Esaretin Bedeli Filminin Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe oldukça ünlü olan esaretin bedeli filmi mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır ve bu filmin yönetmeni Frank Darabont’dır. Ayrıca esaretin bedeli filmi 1994 yapımı bir filmdir.

Esaretin Bedeli Filminin Yapımcısı Kimdir?

Muhteşem bir dram dizi olan esaretin bedelinin yapımcısı Niki Marvin‘ dir.

Esaretin Bedeli Filminin Senaristi Kimdir?

Gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında yer alan esaretin bedeli filminin senaristlerinden roman olarak bakıldığında Stephen King, uyarlama olarak bakıldığında ise Frank Darabont’ dır.

Esaretin Bedeli Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Esaretin Bedeli filmi, IMBD Top 250 sıralaması içerisinde 9.2 puan alarak en yüksek ımdb puanına sahip filmdir. Bu film IMDB sitesinde 1.748.010’dan fazla oy ile 10 üzerinden 9.2 puan almıştır.