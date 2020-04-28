Ertuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor

Radyo D’ye bu kez Ertuğrul Özkök konuk oluyor. 30 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00’de Adem Metan’ın konuğu olacak olan ünlü gazeteci karantina süreci ve daha fazlası @RadyoD104 instagram hesabında üzerinden kullanıcılar ile

paylaşacak.

Radyo D 104.0 frekansında…