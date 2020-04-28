MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriErtuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor
GeriTelevizyon Ertuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 28.04.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Ertuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor
Abone Olgoogle-news

Radyo D’nin sevilen programcıları canlı radyo yayınlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da pekçok ünlü ismi sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor…

Radyo D’ye bu kez Ertuğrul Özkök konuk oluyor. 30 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00’de Adem Metan’ın konuğu olacak olan ünlü gazeteci karantina süreci ve daha fazlası @RadyoD104 instagram hesabında üzerinden kullanıcılar ile
paylaşacak.
Radyo D 104.0 frekansında…

Ertuğrul Özkök, Radyo D’ye konuk oluyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle