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Haber Giriş: 04.06.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandıracak olan Ediz Hun kimdir?

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Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandıracak olan Ediz Hun kimdir?
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'Diriliş Ertuğrul' dizisinin devamı olan Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Usta oyuncu Ediz Hun, daha önce Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandırak. Peki, Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandıracak olan Ediz Hun kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman”ın kadrosuna Yeşilçam’ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun, Burak Özçivit’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandırdığı “Kuruluş Osman”ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştı.

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun’un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi’yi Konya’da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak. Bir süredir Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisiyle geri döneceği iddia ediliyordu.

EDİZ HUN KİMDİR?

Babası Çerkes kökenli olan Ediz Hun 20 Kasım 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.  

Eğitim

Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitesi'nde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinden mezun oldu.

Sinema

1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı.

Siyaset

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesi'nden sonra Okan Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

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