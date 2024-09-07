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Ersin Korkut: Şafak Sezer’den çok fırça yiyoruz

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#Ersin Korkut#Yılmaz Erdoğan#Şafak Sezer
Ersin Korkut: Şafak Sezer’den çok fırça yiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 08:46

ERSİN Korkut, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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Şafak Sezer’le çekimleri tamamlanmak üzere olan “Kutsal Damacana 5 Zombi” filminde rol alan oyuncu, “Şafak Abi bu filmi o kadar çok sahipleniyor ki A’dan Z’ye her şeyle ilgileniyor. Zaten senaryo da ona ait. Çok fazla fırça yiyoruz ama hazır olun çok iyi bir film geliyor” diye konuştu.

Çeşme Alaçatı’daki evini sattığını da açıklayan Korkut, “Sürekli başımı derde koyduğu için Alaçatı’daki evi sattım. Çünkü her gün magazine yakalanıyorum. Yılmaz (Erdoğan) abimden sürekli fırça yiyorum. Sürekli magazinim. Sadece ben çapkın değilim. Bazen kızlar da çapkın olabiliyor. Saçlarımı ektirdikten sonra kadınlar da benimle fotoğraf çektirmeye başladı. Ama artık Alaçatı’ya gitmediğim için kafam rahat. Yılmaz abimin yakınına Köyceğiz’de, Hakkari’de çocukken büyüdüğüm tek katlı evin aynısını yaptırdım” dedi.

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#Ersin Korkut#Yılmaz Erdoğan#Şafak Sezer

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