Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında? Survivor Ersin nereli?

BKM Mutfak ardından Surivovr 2020 sezonuyla adını duyuran Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. 5 kardeş olan Ersin Korkut'un babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Sinemacı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğludur. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı ve çeşitli işler yaptı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Ersin Korkut, kuzeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile tanınan Ersin Korkut, 2004 yılında Sevinçli Haller adlı mini T.V serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı.

ERSİN KORKUT'UN YER ALDIĞI FİLMLER

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler : 2005 (Film)

Kutsal Damacana : 2007 (Film)

Neşeli Hayat : 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar : 2009 (Film)

Kutsal Damacana: Dracoola : 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor : 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor : 2003

İçimdeki Ses : 2015 (Film) Yılmaz rolünde

Ekşi Elmalar : 2016

Kolonya Cumhuriyeti : 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı : 2019 - Ersin

Feride : 2020

ERSİN KORKUT'UN YER ALDIĞI TV PROJELERİ



Survivor 2020 Tv8

Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi) Kanal D

Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2008-2011 Kanal D