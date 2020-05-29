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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Ersin Korkut, Çok Güzel Hareketler 2’ye konuk oluyor!

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Ersin Korkut, Çok Güzel Hareketler 2’ye konuk oluyor!
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Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk oluyor. Survivor'da yarışmacı olduğu dönem Dominik’ten konuk olan Korkut ile Yılmaz Erdoğan arasında geçen sohbet tüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile 31 Mayıs Pazar akşamı Kanal D’de.

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