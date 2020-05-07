Ersin Korkut: Acaba köpeğim beni tanıyacak mı?

Ersin Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim küçük bir köpeğim var. Pekinez. Ben onu çok merak ediyorum. Acaba ben döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Tanımayacak mı onu gerçekten çok merak ediyorum."