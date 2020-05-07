Son Güncelleme:
Ersin Korkut: Acaba köpeğim beni tanıyacak mı?
Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da iletişim ödülünün kazananı Ünlüler takımı oldu. Ekip, dün Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayın yaptı ve takipçilerden gelen soruları yanıtladı.
Ersin Korkut, 'En çok neyi merak ediyorsun' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Benim küçük bir köpeğim var. Pekinez. Ben onu çok merak ediyorum. Acaba ben döndüğümde beni tanıyabilecek mi? Tanımayacak mı onu gerçekten çok merak ediyorum."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle