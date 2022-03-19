Ersay Üner kimdir?

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Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve besteci Ersay Üner, 7 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı. Konya Seydişehir doğumlu müzisyen, memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş’in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlendi. Çift Kasım 2019'da boşandı.