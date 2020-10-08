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Televizyon
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Erşan Kuneri hangi kanalda yayınlanacak? Cem Yılmaz projenin detaylarını anlattı..

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Erşan Kuneri hangi kanalda yayınlanacak? Cem Yılmaz projenin detaylarını anlattı..
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Katıldığı bir televizyon programında merak edile soruları yanıtlayan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi yayınlanacağı platformu açıkladı. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

Şimdiden merakla beklenen dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

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