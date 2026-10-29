Erken gelen şöhretten bunaldı, doğup büyüdüğü yerden kaçtı: Burada peşimde gazeteciler gezmiyor

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Modern Family dizisinde ailenin en zeki çocuğunu oynayarak ünlenen Ariel Winter dizi başladığında daha 11 yaşındaydı. Ama zaten 4 yaşından beri reklamlarda yer alıyordu ve kameralar önünde olmaya alışmıştı…

Seyircilerin gözleri önünde, spot ışıklarının altında büyüyen ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda ergenlik ve gençlik dönemlerini yaşarken şöhretin getirdiği büyük baskılarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Tıpkı çocuk yaşta ünlenen birçok meslektaşı gibi o da çoğu zaman görüntüsü, alıp verdiği kilolar ya da yaşadığı hayata bakılıp eleştiri oklarının hedefi oldu, hayatının en güzel yıllarını tıpkı bir mikroskop altındaymışçasına incelenerek geçirdi.

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Şöhret, ilgi ve kazanç dolu olsa da bu yaşantı genç yıldızı mutlu etmeyecekti… 28 yaşındaki ünlü oyuncu en sonunda çareyi doğup büyüdüğü ve mesleğinin de kalbinin attığı Los Angeles’tan kaçmakta buldu.

Modern Family dizisi 2020’de sona erince artık başka türlü bir hayat yaşamak istediğine karar veren Ariel Winter en sonunda Nashville, Tennessee’ye taşındı.

Mayıs 2022’de buradan 2,9 milyon dolara bir ev satın aldıktan sonra Hollywood’dan uzakta yaşamaya başlayan Ariel Winter yeni hayatında çok daha mutlu olduğunu söylüyor.

Genç yaşına rağmen Los Angeles yaşam tarzından artık yorulduğun söyleyen ünlü oyuncu “Orada doğmuş olsam da LA’de yaşamamayı tercih ederdim. LA’i pek sevdiğim söylenemez; ancak tüm sevdiklerim orada, ayrılmayı zorlaştıran şey de sanırım bu.” diyor.

Her şeye rağmen mesleğinden de kopmayan ve televizyon projeleri ve animasyon dizileri için seslendirme yapmaya devam eden Ariel Winter bu işler sebebiyle ara sıra eski memleketine geri dönse de artık çok daha huzurlu bir hayatı var.

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Ülkenin diğer ucuna yerleşmesi hakkında konuşan 28 yaşındaki Winter “Gerçekten hayatımda bir değişiklik, farklı bir tempo istedim. Los Angeles çok hareketli; biraz uzaklaşıp bu değişimin bana neler katacağını görmek istedim” derken sürekli bahar-yaz arası bir havası olan memleketinden ayrıldıktan sonraki hayatı için “Mevsimleri ve kar yağışını özlemiştim!” de diyor.

Şöhrete kavuştuktan sonra peşinden hiç ayrılmayan paparazzilerden uzaklaşıp normal bir hayat sürmek isteyen Ariel Winter taşındıktan sonra bu özgürlüğe tam anlamıyla kavuştuğu için de çok mutlu olduğunu söylüyor.

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Ailesi ve arkadaşları Los Angeles’ta kaldığı ve onları özlediği için biraz üzülse de ünlü oyuncu yeni evi Nashville için “Çok huzurlu, sakin ve oldukça normal bir yer” diyor.