×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Erken gelen şöhretin hayrını görmedi: Bu kez kendi ayağıyla tedaviye gitti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 13:13

Gencecik yaşında müzik dünyasında yıldız olan Britney Spears, bunun hayrını bir türlü göremedi.

Haberin Devamı

Bugüne kadar iki kez evlenip boşanmasına, bu arada boyunu geçen iki evlada sahip olmasına rağmen 44 yaşındaki Spears'ın hayatı bir türlü düzene oturmadı.

Spears, son olarak aldığı yeni bir kararla konuşuluyor.

Daha kısa bir süre önce alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan Spears, bunun yarattığı utançtan kurtulamadı ve kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezinde tedaviye başladı.

30 günlük bir programa katılan Spears'ın iki oğlu Sean Preston ile Jayden James'in de onu destekledikleri belirtiliyor.

Yakınlarının söylediğine göre Britney Spears, şimdilik 30 günlük bir programa dahil oldu. Ama bunun yeterli gelmediğini hissederse bu süre uzayabilecek.

Haberin Devamı
Yine yakın çevresine bakılırsa Spears uzun süredir kurtulamadığı psikolojik yorgunluğu alt etmek ve kendine zaman ayırmak için de böyle bir yol tercih etti.

Şarkıcı, daha kısa bir süre önce eski kocası Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte kısa bir tatil yapmıştı.

Gözaltına alınmasından sonra çok üzgün olduğunu ve utanç duyduğunu saklamayan Spears, sonunda çareyi kendi isteğiyle tedavi merkezine yatmakta buldu.

İlk evliliğini Kevin Federline ile yapan Spears, Sam Asghari ile yaptığı ikinci evliliğinde de mutluluğu bulamamıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!