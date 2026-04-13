Erken gelen şöhretin hayrını görmedi: Bu kez kendi ayağıyla tedaviye gitti!

Bugüne kadar iki kez evlenip boşanmasına, bu arada boyunu geçen iki evlada sahip olmasına rağmen 44 yaşındaki Spears'ın hayatı bir türlü düzene oturmadı.

Spears, son olarak aldığı yeni bir kararla konuşuluyor.

Daha kısa bir süre önce alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan Spears, bunun yarattığı utançtan kurtulamadı ve kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezinde tedaviye başladı.

30 günlük bir programa katılan Spears'ın iki oğlu Sean Preston ile Jayden James'in de onu destekledikleri belirtiliyor.

Yakınlarının söylediğine göre Britney Spears, şimdilik 30 günlük bir programa dahil oldu. Ama bunun yeterli gelmediğini hissederse bu süre uzayabilecek.

Yine yakın çevresine bakılırsa Spears uzun süredir kurtulamadığı psikolojik yorgunluğu alt etmek ve kendine zaman ayırmak için de böyle bir yol tercih etti.

Şarkıcı, daha kısa bir süre önce eski kocası Kevin Federline ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte kısa bir tatil yapmıştı.

Gözaltına alınmasından sonra çok üzgün olduğunu ve utanç duyduğunu saklamayan Spears, sonunda çareyi kendi isteğiyle tedavi merkezine yatmakta buldu.

İlk evliliğini Kevin Federline ile yapan Spears, Sam Asghari ile yaptığı ikinci evliliğinde de mutluluğu bulamamıştı.