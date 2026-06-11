Erkeklerde sadece yüze 1 oranında görülüyor… 59 yaşındaki ünlü aktör meme kanserine yakalandı: Utancımdan hastalığımı açıklayamadım

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Yıllardır birçok film ve dizide rol alan emektar bir oyuncu olsa da en çok 2000 yapımı X-Men filminde canlandırdığı Sabretooth rolüyle tanınan Tyler Mane meme kanserine yakalandığını açıkladı.

59 yaşındaki oyuncu Facebook hesabından paylaştığı bir videoda hayranlarına kemoterapiye başladığını söyledi.

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Aynı zamanda Eski Dünya Güreş Şampiyonası yıldızı da olan ünlü oyuncu hayranlarına seslenirken "Kötü bir haberim var. Bugün kemoterapiye başlıyorum," dedi ve sözlerine "750 erkekten sadece 1’ine hayatı boyunca meme kanseri teşhisi konuluyor ve ben de onlardan biriyim." diye devam etti.

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"Nadiren konuşulduğu için genellikle daha geç evrelerde bulunuyor ve daha kötü sonuçlara yol açıyor. Bense bunu değiştirmek istiyorum" diyen Tyler Mane hayranlarına "Bu hastalığı alt etmek için çıktığım yolculuğa siz de katılın. Bunu 10 arkadaşınıza gönderin ve beni takip etmelerini sağlayın çünkü insanların bunu duyması gerekiyor." sözleriyle bu erkeklerde sık görülmeyen hastalık konusunda çağrı yaptı.

Ünlü oyuncu videonun sonunda, kemoterapiye başlarken hastanedeki kısa bir görüntüsünü paylaştı ve "Kahrolsun kanser!" dedi.

Tyler Mane videonun açıklama kısmında ise şunları yazdı: "Evet. Meme kanserim var. Ve evet, çok nadir. Meme kanserlerinin sadece %1'i erkeklerde görülüyor."

Ünlü oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, ilk tepkim bunu gizli tutmaktı. Yani biraz utanç verici." diyerek hastalığını başta gizli tutmak istediğini söylese de erkeklerin bu utanç yüzünden daha geç teşhis aldığını öğrenmişti.

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Bunun konuşulması ve araştırılması lazım diyen Tyler Mane cesur davranarak hastalığını açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu daha sonra, doktorlar endişelerini önemsemediği halde tedavi olması için onu teşvik eden eşi Renae Geerlings'e teşekkür etti ve "Aslında, doktorlarımın hepsi bunu önemsemedi ve sadece eşim beni tümörü aldırmaya zorladığı için erken teşhis konuldu." dedi.

Halloween serisinin yeniden çevriminde ikonik korku kötü adamı Michael Myers'ı da canlandıran ünlü oyuncunun hayranları etrafında hızla kenetlenerek sayfasını cesaretlendirici yorumlarla doldurdular.

Kanadalı aktör, Hollywood'da adını duyurmadan önce 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında WCW'de Big Sky takma adıyla güreşti. Daha sonra X-Men'de Sabretooth olarak ün kazandı.

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Usta aktör, 2024 yapımı Deadpool & Wolverine filminde bu rolü yeniden canlandırdı.

Mane, Zombie'nin 2007 yapımı Halloween yeniden çevriminde ve 2009'daki devam filminde Michael Myers'ı canlandırarak korku severlerin gönlünde de büyük bir yer kazanmıştı.

Tyler Mane 2,03 metrelik boyuyla, ikonik kötü karakteri canlandıran en uzun oyuncu olmayı başarmıştı…