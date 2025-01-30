Erken emeklilik ‘eş’ engeline takıldı… Ünlü oyuncu karısı onu evde istemeyince setlere geri döndü

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Zaten defalarca aday olup tarihte hiçbir oyuncunun yapamadığını yaparak üç kez kazandığı En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı da bunun en büyük kanıtı. Bu kendi küçük ama anlamı ve değeri çok büyük heykelciğe en çok ulaşan ve rekoru kırılamayan usta oyuncu Daniel Day Lewis yaşıtları sürekli film çekerken emekli olmaya karar verip köşesine çekilmişti

BUNCA BAŞARININ ARDINDAN ERKENDEN EMEKLİ OLMUŞTU

Kariyerindeki büyük başarıyı meslektaşlarının aksine çok az sayıda önemli filme imza atarak kazanan efsane oyuncu Daniel Day Lewis, 2017’de rol aldığı son filmi Phantom Thread’in ardından emeklilik kararı alarak hayranlarını üzmüştü.

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Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olmasına rağmen adeta münzevi bir hayat yaşayan Daniel Day Lewis, spot ışıklarının altında bir yaşam yerine memleketi İrlanda’da bir çiftlikte yaşıyor. İzleyeni kendine hayran bırakan bir yeteneğe sahip olan usta oyuncu birçok otorite tarafından yaşayan en büyük oyuncu olarak kabul ediliyor... Rollerine bürünürken adeta canlandırdığı karakterlere dönüşen oyuncuyla çalışan ekipler onun bu inanılmaz halinden koktuklarını bile söylüyor

BİR MÜNZEVİ GİBİ YAŞIYOR... ŞÖHRETİ ARTTIKÇA İÇİNE DAHA ÇOK KAPANDI

Film çekmek ya da bir ödül törenine katılmak zorunda kalmadıkça evinden pek çıkmayan usta aktör el işleri yapıyor, çiftlik hayatının tadını çıkarıyor, sosyal medya kullanmıyor hatta hepimizin elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar yerine tuşlu telefon kullanmayı tercih ediyor.

Şöhreti pek sevmeyen, Hollywood'un çok uzağında yaşayan ve pek ortalarda görünmeyen aktör 2017'de emeklilik kararı almıştı... Şimdilerde setlere geri dönen Lewis'in verdiği karardan dönmesinde ise eşinin payı var...

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Neredeyse 30 yıldır yazar Arthur Miller’ın kızı ve ünlü bir yönetmen olan Rebecca Miller’la evli olan Daniel Day Lewis, bu emeklilik kararıyla eşini mutlu edememiş.

BU ÇOK BİLİNDİK BİR HİKÂYE... EŞİ SÜREKLİ EVDE OTURAN BİR KOCA İSTEMEDİ!

Aslında çocuğumuz aile büyüklerinden duyduğu ya da gördüğü bu bilinen hikâye ünlü çiftin evinde de yaşanmaya başlamış. Yıllarca yaptığı mesleğinden uzakta kalınca evde karısını bir hayli bunalttığı söylenen usta aktör en sonunda setlere geri dönüyor.

Efsane oyuncunun oğlunun yöneteceği film uğruna yeniden çalışmaya döndüğü söyleniyordu ancak anlaşılan evde oturup karısını bunaltmaya başlayan Daniel Day Lewis'inkararının ardında karısı Rebecca Miller var

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Lewis’in bu kararı birkaç ay önce duyulmuş, usta oyuncunun oğlu Ronan Day Lewis'in yöneteceği Anemone adlı film için emeklilikten vazgeçtiği ve tekrar sete çıktığı açıklanmıştı.

"OĞLU İÇİN" DEDİLER AMA ASIL BASKIYI KARISINDAN GÖRMÜŞ

Anlaşılan Daniel Day Lewis’in emeklilikten vazgeçmesi oğluna yaptığı bir jestten öte karısı Rebecca Miller’ın ısrarlarıyla gerçekleşmiş. Miller'ın aktörü evlerinde öylece otururken izlemekten bıkması nedeniyle Lewis kendini beyazperdeye geri dönmüş olarak bulacak.

Hırpanı giyim kuşamı ve alışılmadık hayat tarzıyla kimselere benzemeyen Daniel Day Lewis akıllı telefonlardan bile uzak duruyor

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Ünlü çifte yakın bir kaynak basına “Daniel sadece oyuncu değil, elleriyle çalışmayı seven bir zanaatkâr, bu yüzden bunca yıldır hep meşguldü ama Rebecca'nın da sinirlerini bozuyordu” dedi.

"ARTIK ÇILDIRCAĞIM, LÜFTEN EVDEN ÇIK!"

Sözlerine “Rebecca, Daniel'in inzivaya çekilmesinin onlar için iyi olduğuna inanmıyordu ve biraz alana ihtiyacı vardı çünkü Daniel onu çıldırtıyordu” diyerek devam eden bu isimsiz kaynak çiftin çok fazla bir arada kalmaktan bunaldığını, Rebecca Miller’ın da eşine işe geri dönmesi için baskı yaptığını iddia etti. Kocasını yeniden çalışmaya teşvik eden Rebecca Miller ünlü bir yönetmen hatta Daniel Day Lewis onun filmlerinden birinde de başrol oynamıştı... Rebecca Miller aynı zamanda yazar Arthur Miller'ın da kızı

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BÜYÜK AŞKINI BİR MESAJLA TERK ETMİŞTİ

1996’da evlenen Daniel Day Lewis ve Rebecca Miller’ın Ronan ve Cashel adında iki oğlu var. Lewis’in Fransız yıldız Isabelle Adjani ile olan ilişkisinden de Gabriel adında bir oğlu olmuştu.

Daniel Day Lewis annesi Isabelle Adjani'yi hoş olmayan bir şekilde terk etmiş olsa da ondan doğan en büyük oğlu Gabriel'la da görüşmeye devam ediyor

O dönemlerde ikisi de kariyerlerinin zirvesinde olan iki yıldızın aşkı kadar ayrılıkları da çok konuşulmuştu. Daniel Day Lewis Isabelle Adjani’yi hamile olmasına rağmen tek bir mesajla terk etmiş, zaten bir yıl için de Rebecca Miller’la evlenmişti.