Erkan Kolçak Köstendil, Moskova’da jüri başkanı

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Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever’in de kadrosunda yer aldığı film, düzenlenen özel gösterimin sonunda ayakta alkışlandı.

Köstendil festivalde aynı zamanda kısa film yarışmasının jüri başkanlığı görevini de üstlendi.

Ünlü oyuncu, etkinliğin ödül töreninde de sahneye çıkıp ödül takdim etti. Oyuncu, sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle dünyanın en köklü festivallerinden birinde böyle bir görev aldığım için gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kısa filmler sinemanın geleceğiyle ilgili bize birçok şey öğretiyor. Bizler de jüri üyeleri olarak dikkatli ve iyi birer öğrenci gibi davranmaya çalıştık.”