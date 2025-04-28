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Erkan Kolçak Köstendil, Moskova’da jüri başkanı

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#Erkan Kolçak Köstendil#Rusya#Moskova
Erkan Kolçak Köstendil, Moskova’da jüri başkanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 08:33

Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı, oynadığı ve yönetmen koltuğunu Kadir Çermik’le paylaştığı “Tezgah” filmi, 47. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi.

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Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever’in de kadrosunda yer aldığı film, düzenlenen özel gösterimin sonunda ayakta alkışlandı.

Köstendil festivalde aynı zamanda kısa film yarışmasının jüri başkanlığı görevini de üstlendi.

Ünlü oyuncu, etkinliğin ödül töreninde de sahneye çıkıp ödül takdim etti. Oyuncu, sahnede yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Erkan Kolçak Köstendil, Moskova’da jüri başkanı

“Öncelikle dünyanın en köklü festivallerinden birinde böyle bir görev aldığım için gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kısa filmler sinemanın geleceğiyle ilgili bize birçok şey öğretiyor. Bizler de jüri üyeleri olarak dikkatli ve iyi birer öğrenci gibi davranmaya çalıştık.”

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#Erkan Kolçak Köstendil#Rusya#Moskova

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