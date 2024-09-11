Adamlar beni bile kandırdı... 9 bin dolar dolandırıldım!

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Erkan Can, “Film, bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Bilinçlensin insanlar. Beni telefon ile aradılar ve 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü yedim resmen. Dikkatli olsun herkes. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı geri aldım” dedi. Film, 27 Eylül’de vizyonda.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Barınak ziyareti

Oyuncu Derin Beşikçioğlu geçen gün Etimesgut Belediyesi’nin barınağını ziyaret etti. Barınaktaki köpeklerle yakından ilgilenen Beşikçioğlu’na babası Erdal Beşikçioğlu da eşlik etti. Bu anlamlı ziyaret, hayvanseverlerden büyük takdir topladı.

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Jan Asya 2 yaşında

2020 yılında evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, kızları Jan Asya’nın ikinci yaş gününü kutladı.

Aile arasında yapılan renkli kutlamada Gupse Özay ve Barış Arduç kızları için deniz temalı bir parti düzenledi. Jan Asya’nın doğum gününden kareler sosyal medyaya da düştü.

Kraliçe Hande

Hande Yener önceki akşam Maximum Uniq sahnesinde hayranlarıyla buluştu. “Romeo”, “Sebastian”, “Alt Dudak” gibi şarkılarıyla hayranlarını coşturan ünlü popçu pembe saçları ve İngilizce ‘kraliçe’ anlamına gelen ‘queen’ yazılı mini eteğiyle de dikkat çekti.

Gecede sıra “Sopa” şarkısına geldiğinde Hande Yener’in işkenceden kurtararak sahiplendiği köpeği Ateş’in yapay zekâ ile oluşturulmuş animasyon görüntüsü büyük ekranda belirdi. Yener o anlarda can dostu için “Ekranda gördüğünüz Ateş. Onu yaşatıyoruz, onu seviyoruz, o artık bizimle” dedi.