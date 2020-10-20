Erkam Aydar kimdir, kaç yaşında?

1993 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri. Aslen Bingöllüdür. Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar’ın babası öğretmendir. 2013 yılında Adını Kalbime Yazdım dizisinin kadrosunda yer aldıktan sonra 2016 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinin kadrosuna dahil oldu.