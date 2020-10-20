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Televizyon
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Erkam Aydar kimdir, kaç yaşında?

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Erkam Aydar kimdir, kaç yaşında?
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Erkam Aydar müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme geliyor. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Erkam Aydar, ayrıca oynadığı dizilerle tanınmıştı. Peki, Erkam Aydar kimdir, kaç yaşında?

1993 doğumlu Erkam Aydar O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri. Aslen Bingöllüdür. Bahçeşehir Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü eğitimi alan Aydar’ın babası öğretmendir. 2013 yılında Adını Kalbime Yazdım dizisinin kadrosunda yer aldıktan sonra 2016 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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