Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Girik'i andı

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Törenin ev sahipliğini Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar üstlenirken, sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek yaptı. Gecede, Kanal D’de ekrana gelen “Magazin D”, “yılın en iyi magazin programı” seçildi. Erhan Yazıcıoğlu ise “onur ödülü”nün sahibi oldu. Yazıcıoğlu, “Fatma Girik, ne yazık ki bugün yok ama onun bıraktığı mavilikler ülkemizin her tarafına yayılacak” dedi.

Eşine dikkat etti



Cansel Elçin, “Börü”deki rolüyle ‘yılın en iyi dizi erkek oyuncusu’ oldu. Elçin, geceye eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile katıldı. Bayat, fotoğraf çekilirken eşinin kıyafeti ve saçının son rötuşlarını yaptı.

İrem soruları

yanıtsız

Cem Belevi, ‘yılın en iyi pop erkek sanatçısı’ ödülünü aldı. Şarkıcı, İrem Derici ile ilgili aşk sorularına yanıt vermeyerek “Bugün ödül törenine geldik. Daha sonra konuşalım” dedi.

