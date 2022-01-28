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Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Girik'i andı

#Erhan Yazıcıoğlu#Fatma Girik#Cansel Elçin
Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Giriki andı

Bu yıl 2’ncisi Crazy Prodüksiyon tarafından düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri geçtiğimiz akşam Dedeman Otel Gayrettepe’de sahiplerini buldu.

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Törenin ev sahipliğini Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar üstlenirken, sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek yaptı. Gecede, Kanal D’de ekrana gelen “Magazin D”, “yılın en iyi magazin programı” seçildi. Erhan Yazıcıoğlu ise “onur ödülü”nün sahibi oldu. Yazıcıoğlu, “Fatma Girik, ne yazık ki bugün yok ama onun bıraktığı mavilikler ülkemizin her tarafına yayılacak” dedi.

Eşine dikkat etti

Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Giriki andı

Cansel Elçin, “Börü”deki rolüyle ‘yılın en iyi dizi erkek oyuncusu’ oldu. Elçin, geceye eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile katıldı. Bayat, fotoğraf çekilirken eşinin kıyafeti ve saçının son rötuşlarını yaptı.

İrem soruları
yanıtsız
Cem Belevi, ‘yılın en iyi pop erkek sanatçısı’ ödülünü aldı. Şarkıcı, İrem Derici ile ilgili aşk sorularına yanıt vermeyerek “Bugün ödül törenine geldik. Daha sonra konuşalım” dedi.

Erhan Yazıcıoğlu, Fatma Giriki andı

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#Erhan Yazıcıoğlu#Fatma Girik#Cansel Elçin

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