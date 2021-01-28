Eren Vurdem’den veda mesajı – Mert Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?

Doctor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz dizisinde Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda ettiğini duyurdu.



Ünlü oyuncu paylaşımında "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Söz, İnadına Aşk dizilerinde yer alan Eren Vurdem, Türkler Geliyor, Sümela’nın şifresi, Son Mektup filmlerinin kadrosunda yer almıştı.