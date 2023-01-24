Eren Ören: Kıvanç Tatlıtuğ rol modelim

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Dizide Mustafa karakterine hayat veren genç oyuncu, “Mustafa’yı çok kısa zamanda benimsedim ve sevdim. Hep oynamak istediğim karakterde biriydi. O yüzden oynarken de izlerken de çok keyif alıyorum” dedi.

Eren Ören, “Rol modeli olarak aldığınız oyuncular kimler” sorusuna şu yanıtı verdi: “Küçük yaşlardan beri Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığım var. Türkiye’den rol modeli olarak aldığım bir oyuncu. Sette ve kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında ve kendi hayatında da örnek alınması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kariyer yönetimini de çok takdir ediyorum. Onunla bir projede çalışmayı çok isterim.”

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Dizideki rol arkadaşı Özgü Kaya ile bir süredir aşk yaşayan genç oyuncu, “Aşkı nasıl tanımlarsınız?” sorusunu da yanıtladı:

“Aşkın tanımı tarifsiz, birçok duyguların toplamı bence. Heyecanı yüksek ve duyguları derin yaşayan bir yapım var. Dolayısıyla aşk, hayatımın birçok yerinde. Kendimi hissettiğim ve hissettirdiğim en iyi, mutlu ve özel halime bürünüyorum âşıkken. Tabii bunun yanında aileme, dostlarıma, köpeğime ve işime duyduğum aşk biçimi de var kalbimde. Bu hissiyat hayatımı daha anlamlı kılıyor.”