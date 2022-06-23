Erdal Özyağcılar: Köfteci Süleyman çok sevilecek

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TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getirdiği iddialı yapımlardan ‘Balkan Ninnisi’, samimi öyküsüyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yıllar önce yayınlanan ‘Elveda Rumeli’ dizisinden sonra Üsküp’e gelen ve buradaki halkın ilgi odağı olan Erdal Özyağcılar, dizide ‘Köfteci Süleyman’ karakterini canlandırıyor. Başrolleri Özlem Türkad, Can Kolukısa, Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaşan Özyağcılar, sorularımızı cevaplandırdı.

◊ ‘Balkan Ninnisi’, yurtdışında çekilen kaçıncı diziniz?

- Ben uzun yıllar önce Türkiye’de çekilip yurtdışında oynanan ilk dizide de oynadım. ‘Yabancı Damat’ın bazı çekimlerini Atina’da yapmıştık. Ardından 12 yıl sonra ‘Elveda Rumeli’yi Makedonya’da Bitola’da çektik. Ayrıca ‘İki Yaka Bir İsmail’de rol aldım. Onun da bir kısmı Midilli’de bir kısmı Ayvalık’ta çekilmişti. ‘Balkan Ninnisi’ dördüncü dizim oluyor. Şu anda Üsküp’teyiz. Bana bu dizide oynama teklifi yapıldığında çok heyecanlandım. Hikayeyi de çok sıcak buldum. TRT’yle de daha önce çalışmışlığım var. Ta ‘Bizimkiler’ dizisinden bu yana çok eskiden beri TRT’ye destek veriyoruz. Bunların hepsi örtüşünce ve rolü de sevince ‘Balkan Ninnisi’ ailesine katıldım. İnşallah seyirci de dizimizi beğenir ve uzun yıllar izleyiciyle buluşur…

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◊ Köfteci Süleyman’ı canlandırıyorsunuz. Daha önce köfteci rolünü canlandırmış mıydınız?

- Gülse Birsel’in ‘Aile Arasında’ filminde Kebapçı Haşmet’i canlandırmıştım. O meşhur Adana kebaplarını pişiriyordum. Köfteci rolünü hiç canlandırmadım.

◊ ‘Elveda Rumeli’ gibi ilgi görecek mi sizce?

- ‘Elvada Rumeli’ çok büyük reytingler almıştı. Biz orada Balkanlar’da yaşayan Türklerin hatıra defterlerini açtık. Hatta bazıları gözü yaşlı izliyordu bizim diziyi. Sıcacık bir hikayeydi, 3 yıl devam etti. ‘Balkan Ninnisi’nin de çok sıcak bir öyküsü var. Orada ‘Sütçü Ramiz’i oynuyordum. Burada da ‘Köfteci Süleyman’ı canlandırıyorum. Çok başarılı hikaye yazmış senarist arkadaşlarımız, ellerine, yüreklerine sağlık. Çok iyi bir kastımız var. O bakımdan çok umutluyum. Ben her zaman söylüyorum dizi filmlerde en önemli olan senaryodur. ‘Balkan Ninnisi’nin senaryosu da çok güzel, çok samimi, sevileceğine ve izleyicilerin gözdesi olacağına inanıyorum…

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SANAT EKİBİMİZ ÇOK GÜZEL ÇALIŞMIŞ

◊ ‘Balkan Ninnisi’nde daha önce birlikte bir yapımda birlikte oynadığınız arkadaşlarınız var mı? Çekimler nasıl gidiyor? Ana çekim mekanlarınız olan konak ve köfteci dükkanınızı nasıl buldunuz?

- Daha önce birlikte oynadığımız arkadaşlarımız Suzan Akbelge ve Erman Saban var. Dizimizin ana mekanı konak çok güzel. Sanat ekibimiz çok güzel yapmış. Köfteci dükkanımız da çok güzel. Türk çarşısı harika. Yönetmenimiz Doğan Ümit Karaca kardeşimizle ‘Elveda Rumeli’de birlikte çalışmıştık. Bu projede de beraberiz… Çekimlerimiz çok güzel gidiyor…

AİLEM DE ÜSKÜP’E GİDİP GELECEK

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◊ Dizi için uzun süre Üsküp’te kalacaksınız. Aileniz de Üsküp’e geldi mi?

- Ben Türkiye’ye sürekli gidip geleceğim. Güzin de Üsküp’e gelecek. Kızım ve oğlum, hatta torunum da gelecek. Sevdiğim bazı arkadaşlarım da gelecek ziyarete. Repolarda ben de gideceğim. İstanbul uçakla 1 saat 15 dakika sürüyor. Yazın Küçükkuyu Assos’a, kışın da İstanbul’a gidip geleceğim…

◊ Üsküp’te dizi çekimleri dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Temmuzda çekeceğim bir film var. Gidip geleceğim. Proje tasarımını yaptığım birkaç işim vardı. İki film projesi vardı. İkisini de bitirdim, onları getirdim. Bir-iki senedir Kösem Sultan’ın hikayesine taktım. Hatta yurtdışına satmayı düşünüyorum. 26 bölümlük çok güzel bir dönem dizisi olacak. Onun notlarını getirdim.

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SOSYAL MEDYAYI ÇOK SEVİYORUM

◊ Sosyal medyayı yakından takip ediyor musunuz? Sık paylaşım yapar mısınız? Hangi sosyal medya mecralarını kullanmayı tercih ediyorsunuz?

- Evet Instagram’ı çok seviyorum. Çok güzel şeyler paylaşıyorum. Özellikle İstanbul’dan. Burada da çekimler yapıyorum. Türk çarşısından bazı yerler paylaştım. Terzisi, yorgancısı, köftecisi… İlginç meslekler ve dikkat çekecek kareler… Benim Twitter’ım ve Facebook’um yok. Eğer görürseniz o fake hesaptır. Ben sadece Instagram kullanıyorum.

ANILARIMI YAZMAK İSTİYORUM

◊ Yüzlerce anınız vardır... Onları yazmayı, hayatınızı kaleme almayı ya da yazdırmayı düşünüyor musunuz?

- Anılar oldukça birikti. Konservatuvar öncesinden de birçok anım var. Anılarımı yazmak istiyorum. Onları saklıyorum. Tiyatrodaki duruşumu, kendime göre oyunculuk nedir, tiyatro dünyasındaki insanların neler yapması gerekir. Profesyonellik nedir? Kendime göre, Erdal Özyağcılar’ın deneyimlerinden çıkanları yazmak istiyorum. Start vermiş değilim şu anda. Ancak özellikle gençlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Şu anda vaktim yok ama ileride inşallah olacak…