Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan, Kuzeyin Oğlu konukları arasında

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alan Erdal Erzincan,1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla da o yaşlarda tanıştı. 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; 'Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği' (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki bitirme tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

1994 yılında hazırladığı Töre isimli ilk solo albümünden sonra; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar (Enstrümantal) isimli albümlerini hazırladı.

Ayrıca Tolga Sağ, İsmail Özden, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız adı altında üç albüm hazırladı.

2004 yılında Viyana'da; Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle, Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrasıyla birlikte bir konser verdi.

'Classic Cem' adıyla gerçekleştirilen bu konser ayrıca Hollanda'da iki farklı orkestrayla sahnelendi.

2004 yılında öğrencilerinden oluşan yirmi beş kişilik bağlama orkestrasıyla yurt içinde konserler verdi.

İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la hazırladığı enstrümantal albüm ECM Records tarafından The Wind adıyla yurt dışında ve Türkiye'de yayımlandı.

Kayhan Kalhor'la birlikte Türkiye ve Avrupa'nın yanında, World Music Institute tarafından organize edilen turne kapsamında Amerika ve Kanada'da konserler verdi.

On yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda eğitim vermekte ve ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak da bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmektedir.

Kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.

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