Erdal Çelik: Emel ile ayrıldığımıza çok üzüldüm

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Çelik, 80’li yıllarda Emel & Erdal ikilisi olarak Emel Müftüoğlu ile yaptığı çalışmaları anlattı. Şarkıcı, Müftüoğlu ile bir dönem küsmelerinin sebebini ise şöyle açıkladı:

“Bir gün Zerrin Özer’i dinlemeye gittim. Zerrin’e vokallik yaptım ve Emel kıyameti kopardı. Öyle bir kıskançlığı vardı. Başkasından yanlış duydu olayı. O dönem Zerrin’le de lokomotif olarak çalışıyordum. O gün sahneye kendimi tatmin etmek için çıktım. Aslında Emel ile çok iyi anlaşırdık ama müzik hayatında ‘acaba’larımız vardı. Ayrıldığımız zaman üzülmüştüm.”