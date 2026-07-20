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Erdal Çelik: Emel ile ayrıldığımıza çok üzüldüm

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Çelik#Emel & Erdal#Zerrin Özer
Erdal Çelik: Emel ile ayrıldığımıza çok üzüldüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 15:52

Erdal Çelik, Armağan Çağlayan’ın ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ adlı YouTube programına konuk oldu.

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Çelik, 80’li yıllarda Emel & Erdal ikilisi olarak Emel Müftüoğlu ile yaptığı çalışmaları anlattı. Şarkıcı, Müftüoğlu ile bir dönem küsmelerinin sebebini ise şöyle açıkladı:

“Bir gün Zerrin Özer’i dinlemeye gittim. Zerrin’e vokallik yaptım ve Emel kıyameti kopardı. Öyle bir kıskançlığı vardı. Başkasından yanlış duydu olayı. O dönem Zerrin’le de lokomotif olarak çalışıyordum. O gün sahneye kendimi tatmin etmek için çıktım. Aslında Emel ile çok iyi anlaşırdık ama müzik hayatında ‘acaba’larımız vardı. Ayrıldığımız zaman üzülmüştüm.”

Erdal Çelik: Emel ile ayrıldığımıza çok üzüldüm


FOTOĞRAFIMI KESTİLER

Erdal Çelik, Armağan Çağlayan’ın “Emel Hanım ilk solo albümünü yayınlıyor. ‘Karlar Düşer’ albümünün kapağında yer alan fotoğrafta aslında siz de varmışsınız ve sizi kesmişler” sözleri sonrası şunları söyledi: “O Emel’in değil, Şahin Özer’in fikri. Ben üzüldüm. Orada da bir geçmiş vardı.”

 

 

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#Erdal Çelik#Emel & Erdal#Zerrin Özer

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