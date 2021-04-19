Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç. benim için jübilesini yaptı

'Kağıt Ev' dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni projesini ve karantina günlerini NTV'den Batuhan Durmuş'a anlattı.

İşte Beşikçioğlu'nun açıklamalarından satır başları...

"YENİ ROLÜM HUKUK PROFESÖRÜ"

* Kağıt Ev'de 'Cihan Fırtına' karakteriyle hayranlarınızın karşısına çıkmaya hazırlanıyorsunuz. 'Cihan Fırtına' nasıl biri, diğer rollerinize kıyasla Erdal Beşikçioğlu yeni karakterini nasıl besleyecek?

"Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter. Fakat olaylar öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra Cihan Fırtına’nın kendi içerisinde anlattığı teori ve pratik birbiriyle örtüşmüyor, işler sarpa sarıyor. Biz bunu nasıl besleyeceğiz bilmiyorum daha önceden böyle bir durumla karşılaşmadım özel hayatımda tabi ki sadece varsayımlar üzerinden hareket ediyorum ama bu yaratıcı süreç içerisinde hem yönetmenin hem yazarın hem de ekibin büyük bir katkısı oluyor açıkçası. Bu yaratım süreci onlarla birlikte gerçekten bir duruma dönüşüyor."

* Salgının bir yılı geride kaldı. Erdal Beşikçioğlu'nun corona virüsle mücadele/karantina günleri nasıl geçti?

- "Geçen yıl ilk dönem ben de tadını çıkarttım. Çünkü yıllardır devamlı dışarıda çalıştığım için ilk kez evde aileyle birlikte olma fırsatı sağlamıştı bana. Ama çalışmadığın zaman da para kazanamıyorsun bir şekilde. Sizin sorumluluklarınız var bunları da bu kadar süre taşıyacak bir altyapınız yok o yüzden biraz zor oldu belirli bir zaman sonra. Tiyatro için de eylemden çok üretimle geçti. Ürettiğimiz hikayeyi eyleme geçirmedik ama pandemiden sonra yapacaklarımızı planlamak ve tiyatroyu ayakta tutmak için çabalayarak geçti açıkçası. Çünkü çok zor bir dönem geçiriyor tiyatrolar. O yüzden de ayakta kalmak için gereken eylemlerin planını düşündük. Pandemi bittikten sonra ürettiğimiz hikayelerin hepsini gerçekleştirmeye çalışacağız."

"BEHZAT Ç. BENİM İÇİN JÜBİLESİNİ YAPTI"

* Behzat Ç.’nin James Bond modeliyle yeniden geleceği ve farklı oyuncuların oynayacağı konuşuluyor yorumunuz nedir ?

- "Ben Behzat Ç. başladığından beri Behzat Ç.’nin farklı oyuncular tarafından icra edilmesi gerektiğine inanıyorum. ‘Milletin James Bond’u var bizim niye James Bond’umuz yok’ diye defalarca söylediğim bir hikayeydi. Sizin anlatılacak derdiniz varsa ve bu karakterle anlatmak istiyorsanız. A olmuş B olmuş C olmuş o çok fark etmez yani. Anlatacağınız hikayeniz varsa o hikaye her zaman anlatılmalıdır. Behzat Ç. benim için jübilesini yapmış durumda. O en son yedi bölümü yaptıktan sonra benim için çok güzel bir anı olarak kaldı. ‘İyi ki de yapmışım’ diyorum yani insanların dönüp dönüp izlediği sahneleri olan, gündemi hiçbir zaman kaybetmeyen tuhaf bir enerjisi var bu işin ve o enerji bu günlere kadar gelmiş. Umarım çekilir ve başka arkadaşlar tarafından da icra edilir."

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