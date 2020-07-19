Ercan Saatçi Gökhan Tepe’yi ilk gördüğü anı Çok Akustik’te anlattı

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın bu bölümüne besteci ve şarkıcı Göktan Tepe konuk oldu.

Tanışmaları İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı yıllarına dayanan ikili anılarını da programda izleyiciler ile paylaştı.

Ercan Saatçi, Gökhan Tepe’yi ilk gördüğü an ile ilgili “Hatırlar mısın, Balmumcu’da bir stüdyo vardı, Seni ilk o stüdyo da gördüm. Arkadaş dedim bu nasıl bir ses... Bir de senin için tar çalıyor dediler. Ne gırtlak yapar dedim. Sonra sana albüm yapmak istedim ama olmadı. Çok üzülmüştüm.” dedi.

Demet Akalın’dan, Ebru Gündeş’e kadar birçok ünlü sanatçıya da beste yapan Gökhan Tepe bestekar yönü ile ilgili “Bunlar benim hep hayalimdi, ben daha ortaokul lise yıllarında beste yapmaya başladım. Herkesin bir hayali olmalı, benimde hayalim buydu. Bunun gerçekleşmesi içinde çok çalıştım.2013 yılı benim için bestecilik tarafımda en gururlandığım dönemdir. ”Türkan” şarkısı ile birçok yerde birçok alanda “En iyi besteci” ödülünü aldım ” dedi.

Çok Akustik yeni bölümü ile 25 Temmuz Cumartesi gecesi Kanal D’de..