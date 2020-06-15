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Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Ercan Saatçi “Bol Vitamin” albümünün hikayesini anlattı...

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Ercan Saatçi “Bol Vitamin” albümünün hikayesini anlattı...
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Kanal D’nin yeni müzik-eğlence programı “Çok Akustik”, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın ikinci bölüm konuğu sevilen şarkıcı Sıla oldu.

Programda dün akşam Ercan Saatçi ve Sıla’nın müzik ziyafetinin yanı sıra bol kahkahalı sohbeti de ekrana geldi. Ercan Saatçi’nin yaptığı ilk albümlerden biri olan “Bol Vitamin” albümünün hikayesi ise herkesi kahkahaya boğdu. 

Çok Akustik yeni bölümü ile 21 Haziran Pazar gecesi saat 23.30’da Kanal D’de...

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