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Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Ercan Kesal: Kamera karşısına 47 yaşında geçtim

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Ercan Kesal: Kamera karşısına 47 yaşında geçtim
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Ercan Kesal, 47 yaşında ilk kez kamera karşısına geçtiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan oyuncu, “Gençler bana ‘26 yaşındayım, beni kimse fark etmeyecek mi?’ diye soruyor. Ben kamera karşısına 47 yaşında geçtim. Yaşadığımız çağ hız çağı. Her şey çabuk ve emeksiz yapılıyor. Bu durum da gençleri hayal kırıklığına uğratıyor” dedi. Kesal, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Nasipse Adayız” filminin dünya prömiyerini 20 Ocak’ta Uluslararası Rotterdam’da yaptıklarını söyledi. Türkiye’deki prömiyerlerini temmuzda İstanbul Film Festivali’nde yaptıklarını söyleyen oyuncu, festivalden “En iyi yönetmen”, “FIPRESCI en iyi film” ve “En iyi kurgu” ödülleriyle ayrıldıklarını anlattı.

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