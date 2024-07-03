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Ercan Kesal: Edebiyat hayatımı yoluna koydu

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#Ercan Kesal#Oyuncu#İsim Şehir Film Roman
Ercan Kesal: Edebiyat hayatımı yoluna koydu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:28

ERCAN Kesal, Merhaba dergisinin Temmuz 2024 sayısına konuk oldu.

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Oyuncu, Urla’da kurucusu olduğu UrlaDam Kültür Merkezi hakkında şunları söyledi:

“Burası bir yaşam alanı. Ayrıca workshop, atölye ve sergilerin olduğu bir yer. Etkinlikler düzenlediğimiz 600 kişilik bir açık tiyatro da mevcut. İzmir ve Urla’ya âşığım. Benim başkentim İzmir’dir. Burada insanın üretkenliği de artıyor.”

Kesal, şimdilerde yeni kitabı “İsim Şehir Film Roman” üzerine çalıştığını da açıkladı:

“Şahsi yolculuğumda edebiyat birikimim beni sinemacı yaptı. Edebiyat bütün hayatımı yoluna koyan bir şey oldu. Bir söyleşimi ‘Sinema edebiyattır, edebiyat da sinemadır’ diyerek bitirmiştim. En sıkı yol arkadaşı her zaman edebiyattır.”

 

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#Ercan Kesal#Oyuncu#İsim Şehir Film Roman

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