Ercan Kesal: Edebiyat hayatımı yoluna koydu

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Oyuncu, Urla’da kurucusu olduğu UrlaDam Kültür Merkezi hakkında şunları söyledi:

“Burası bir yaşam alanı. Ayrıca workshop, atölye ve sergilerin olduğu bir yer. Etkinlikler düzenlediğimiz 600 kişilik bir açık tiyatro da mevcut. İzmir ve Urla’ya âşığım. Benim başkentim İzmir’dir. Burada insanın üretkenliği de artıyor.”

Kesal, şimdilerde yeni kitabı “İsim Şehir Film Roman” üzerine çalıştığını da açıkladı:

“Şahsi yolculuğumda edebiyat birikimim beni sinemacı yaptı. Edebiyat bütün hayatımı yoluna koyan bir şey oldu. Bir söyleşimi ‘Sinema edebiyattır, edebiyat da sinemadır’ diyerek bitirmiştim. En sıkı yol arkadaşı her zaman edebiyattır.”