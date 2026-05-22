“O BANA RAKİP OLAMAZ”

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden güçlü bir aile hikâyesini merkezine alan Daha 17 için geri sayım sürüyor. 31 Mayıs Pazar akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ikinci tanıtımıyla birlikte heyecan zirve yaptı. “Aras sana rakip olan çocuk mu? O bana rakip olamaz” diyaloğu, dizide yaşanacak güçlü çatışmanın ilk ipucu olarak yorumlandı. Paylaşımlarda “Entrika ve aşkın 17 hali” benzetmesi dikkat çekti.

“KARDEŞİMİ BULMAYA GELDİM”

Tanıtımın devamında Çağan Efe Ak’ın oynadığı Aras’ın, “Ben buraya kardeşimi bulmaya geldim” şeklindeki kararlı ifadesi hikayenin ana temasını ortaya koydu. Dizide güçlü bir kadın portresiyle izleyici karşısına çıkacak olan Nesrin Cavadzade’nin, “Bu çocuk bizim başımıza çok dert açacak” sözü büyük sır konusunda merakı zirveye taşıdı. Tanıtımdaki madalyon detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

“KIZINIZ AŞIK OLMUŞ”

Fragmanın ikinci yarısı, “Tebrikler, kızınız aşık olmuş” sözüyle başladı. Ceren Ayruk’un canlandırdığı Leyla ile Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras’ın sahneleri, ekranda esecek romantizm rüzgarının ilk tohumlarını attı. Mert Demir’in “Olmazlara Vuruluyorum” isimli şarkısının eşlik ettiği sahneler, ikili arasında yaşanması muhtemel aşkın ipucu olarak yorumlandı. Tanıtıma gelen yorumlarda “Şükür, gençlik dizisi ve dizide gerçekten gençleri göreceğiz”, “Özlemişiz yaz aşklarını hatırlatan işleri” ifadeleri öne çıktı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

31 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.