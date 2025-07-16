Enis ArÄ±kan'dan komedi ÅŸov

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MERÄ° Ä°LE PÄ°NKOâ€™NUN EÄžLENCELÄ° ANLARI

EÄŸlenceli yarÄ±ÅŸma programÄ± Password, ikinci sezonuna sÃ¼rpriz konuklarla ve bol heyecanla devam ediyor. KÄ±zÄ±lcÄ±k Åžerbeti dizisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ilk kez ekrana Ã§Ä±kan Sibel TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu, yarÄ±ÅŸmadaki performansÄ±yla hem ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±p hem hayran bÄ±rakacak. YarÄ±ÅŸmaya hayranlarÄ±nÄ±n â€˜Pinkoâ€™su olarak katÄ±lan TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu, yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Cansu ile kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kuracak. Cansuâ€™nun da geÃ§miÅŸte â€˜Pinkoâ€™ olmasÄ±, ikiliyi Ã¶zel bir paydada buluÅŸturacak. Åžebnem Bozoklu ile birlikte rol aldÄ±klarÄ± dizide de Ã§ok iyi anlaÅŸan TaÅŸÃ§Ä±oÄŸluâ€™nun eÄŸlenceli diyaloglarÄ± izleyiciye keyifli anlar yaÅŸatacak.

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1 MÄ°LYON TLâ€™LÄ°K BÃœYÃœK Ã–DÃœL

1 milyon TLâ€™lik bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l yolculuÄŸunda her bÃ¶lÃ¼mde rekabet dozu artarken, sÃ¼rpriz konuklar ve unutulmaz anlarla Password ekran baÅŸÄ±ndaki izleyicilere keyifli dakikalar yaÅŸatmaya devam ediyor.

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Password, bu akÅŸam saat 20.00â€™de Kanal D ekranlarÄ±nda olacak.