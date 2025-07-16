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Enis ArÄ±kan'dan komedi ÅŸov

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Password#Enis ArÄ±kan#Åžebnem Bozoklu
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:55

Kanal Dâ€™nin sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Password, bu akÅŸam eÄŸlenceli bir bÃ¶lÃ¼mle ekrana gelecek. Åžebnem Bozokluâ€™nun sunuculuÄŸunda ve Enis ArÄ±kanâ€™Ä±n daimÃ® yarÄ±ÅŸmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi programda kahkahalar havada uÃ§uÅŸacak. ArÄ±kanâ€™Ä±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lara takÄ±lmasÄ± ve esprili sÃ¶zleri ekran baÅŸÄ±ndakilere stand up tadÄ±nÄ± yaÅŸatacak. OyunculuÄŸu ve enerjisiyle geniÅŸ bir hayran kitlesine sahip olan â€˜Pinkoâ€™ lakaplÄ± Sibel TaÅŸÃ§Ä±oÄŸluâ€™nun yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve rekabetin bol olduÄŸu gecede, etkileyici performanslar izleyiciyle buluÅŸacak.

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MERÄ° Ä°LE PÄ°NKOâ€™NUN EÄžLENCELÄ° ANLARI

EÄŸlenceli yarÄ±ÅŸma programÄ± Password, ikinci sezonuna sÃ¼rpriz konuklarla ve bol heyecanla devam ediyor. KÄ±zÄ±lcÄ±k Åžerbeti dizisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ilk kez ekrana Ã§Ä±kan Sibel TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu, yarÄ±ÅŸmadaki performansÄ±yla hem ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±p hem hayran bÄ±rakacak. YarÄ±ÅŸmaya hayranlarÄ±nÄ±n â€˜Pinkoâ€™su olarak katÄ±lan TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu, yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Cansu ile kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kuracak. Cansuâ€™nun da geÃ§miÅŸte â€˜Pinkoâ€™ olmasÄ±, ikiliyi Ã¶zel bir paydada buluÅŸturacak. Åžebnem Bozoklu ile birlikte rol aldÄ±klarÄ± dizide de Ã§ok iyi anlaÅŸan TaÅŸÃ§Ä±oÄŸluâ€™nun eÄŸlenceli diyaloglarÄ± izleyiciye keyifli anlar yaÅŸatacak.

Enis ArÄ±kandan komedi ÅŸov

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1 MÄ°LYON TLâ€™LÄ°K BÃœYÃœK Ã–DÃœL

1 milyon TLâ€™lik bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l yolculuÄŸunda her bÃ¶lÃ¼mde rekabet dozu artarken, sÃ¼rpriz konuklar ve unutulmaz anlarla Password ekran baÅŸÄ±ndaki izleyicilere keyifli dakikalar yaÅŸatmaya devam ediyor.

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Enis ArÄ±kandan komedi ÅŸov

Password, bu akÅŸam saat 20.00â€™de Kanal D ekranlarÄ±nda olacak.

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#Password#Enis ArÄ±kan#Åžebnem Bozoklu

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